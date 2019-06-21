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Нигматулин: Между Казахстаном и Болгарией выстроено надежное партнерство

Болгария – важный партнер Казахстана в Балканском регионе.

Фото : Ж.Куспанова21 июня 2019, 12:36

21 июня в Мажилисеп редседатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Болгария в Казахстане Васила Петкова, передает Zakon.kz.

Отметив, что Болгария – важный партнер Казахстана в Балканском регионе, спикер Мажилиса подчеркнул, что между странами налажено сотрудничество по всему спектру двусторонних отношений, оказывается взаимная поддержка на международных площадках.

Говоря о межпарламентском взаимодействии, Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что участие парламентской делегации Болгарии во главе с председателем Народного Собрания в IV совещании спикеров парламентов стран Европы и Азии "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство" станет яркой демонстрацией высокого уровня казахстанско-болгарских отношений.

В свою очередь, посол Болгарии Васил Петков подчеркнул большой потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства. По словам Петкова, Болгария будет и впредь поддерживать международные инициативы Казахстана.


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