Мемориал Денису Тену открыли в Алматы

Скульптура запечатлела финал программы Олимпиады в Сочи, где Денис Тен завоевал бронзовую медаль.

В Алматы открыли мемориал на месте гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает Казинформ.

Скульптура Дениса Тена изготовлена из бронзы, постамент из гранита. Высота 2,4 метра. Скульптура запечатлела финал программы Олимпиады в Сочи, где Денис Тен завоевал бронзовую медаль. Памятник, установленный на углу улиц Курмангазы и Байсеитовой, исполнен Санкт-Петербургским скульптором Матвеем Макушкиным, автором и исполнителем еще одной достопримечательности города скульптуры Виктора Цоя.

- Мы выражаем благодарность Оксане Алексеевне, потому что каждая деталь, каждых штрих, в целом вся работа она была проведена под ее руководством, - сказал заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев.

Он отметил, что совместно с мамой Дениса Тена будет издана книга о спортсмене, осенью будет проведен турнир памяти фигуриста.

- В целом, общество и тем более подрастающее поколение должны помнить, мы не должны забывать, каким был Денис - его победы и светлый образ. Это все должно вдохновлять на новые победы порастающее поколение казахстанцев. Именно с этой целью мы сегодня собрались открывать памятник, - отметил замакима.

Денис Тен погиб 19 июля прошлого года. Известный казахстанский фигурист был доставлен в больницу с ножевыми ранениями, позже он скончался от потери крови.

17 января в Алматы вынесли приговор троим фигурантам дела об убийстве известного фигуриста.

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