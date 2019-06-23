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Казахстанка выиграла турнир ITF в парном разряде

Финальный поединок завершился со счетом 3-6.

Фото : Olympic.kz23 июня 2019, 20:28

В городе Истад (Швеция) завершился международный турнир ITF Sweden 03A. Казахстанка Анна Данилина выиграла турнир в парном разряде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Данилина выступала в паре с представительницей Великобритании Эмили Арбутнотт. В финале им предстояла встреча с Линой Гьорчески из Македонии и Анастасией Комардиной из России.

Финальный поединок завершился со счетом 3-6, 6:2 (10:4) пары Данилина/Арбутнотт.

Призовой фонд прошедшего турнира составил 25 000 долларов.


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