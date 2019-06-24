Стала известна цена на билеты на чемпионат мира по борьбе в столице Казахстана

Мировое первенство соберет в Казахстане всех сильнейших борцов планеты, которые оспорят между собой не только ценные награды в рамках чемпионата мира но и олимпийские путевки на главные старты четырехлетия в Токио-2020.

В продажу поступили билеты на чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе 2019 года, передает Zakon.kz.

Масштабное спортивное мероприятие по трем стилям олимпийской борьбы состоится с 14 по 22 сентября текущего года в столице Казахстана в многофункциональном спортивном комплексе "Барыс-Арена", вмещающим более 11 тысяч зрителей. Билеты на это грандиозное событие уже поступили в продажу.

Мировое первенство соберет в Казахстане всех сильнейших борцов планеты, которые оспорят между собой не только ценные награды в рамках чемпионата мира но и олимпийские путевки на главные старты четырехлетия в Токио-2020.

- Несомненно, мы ожидаем большой наплыв поклонников борьбы и просто любителей спорта со всего мира. Так что, нашим соотечественникам, чтобы попасть на домашний "мир", необходимо заранее, а желательно, уже сегодня, позаботиться о билетах. К тому же и цены вполне приемлемые, от 1000 до 10000 тенге. Могу заверить, что по сравнению с аналогичными состязаниями проводимыми за границей, это абсолютно не высокая стоимость для турнира подобного ранга, - рассказал генеральный секретарь республиканской федерации борьбы Анатолий Волоха..

В Казахстанскую федерацию греко-римской, вольной и женской борьбы поступает большое количество заявок на приобретение билетов практически со всех уголков мира. Особенно активны болельщики из соседней России, где борьба пользуется широкой популярностью и является одним из самых почитаемых видов спорта.

- К сожалению, а может и к счастью, мы не располагаем возможностью реализовывать билеты и рекомендуем всем стандартный вариант – совершить покупку официально через дистрибьюторов. Будь мы реализаторами, те люди, кому бы они не достались, затаили бы на нас обиду. Будь наша воля, мы раздали бы их совершенно бесплатно, как мы это делаем на всех соревнованиях, проводимых под эгидой нашей федерации, - сказал Волоха.

Казахстанцы и зарубежные гости могут купить билеты уже сейчас на популярных в Казахстане сайтах по онлайн-продаже билетов на различные события.

Программа соревнований доступна на официальном сайте чемпионата мира.

Добавим, что организаторами грядущего спортивного праздника является Объединенный мир борьбы (UWW), Национальный олимпийский комитет РК, Министерство туризма и спорта РК, акимат столицы и Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы.

Ожидается, что чемпионат мира-2019 в силу ряда объективных причин станет одним из самых захватывающих и зрелищных мировых первенств. Ведущие борцы планеты не станут откладывать в долгий ящик завоевание заветных олимпийских лицензий, так что в сентябре главный город Казахстана превратится в центр вселенной по греко-римской, вольной и женской борьбе. Одно лишь противостояние Кайла Снайдера и Абдулрашида Садулаева стоит того, чтобы воочию увидеть битву титанов. Подобных схваток в столице Казахстана ожидается предостаточно, в том числе и по греко-римской, и по женской борьбе.

Альберт Ахметов

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