#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Стали известны имена соперников казахстанцев на ЧМ по видам борьбы в Хорватии

с кем сразятся казахстанцы на ЧМ по видам борьбы в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 21:31 Фото: olympic.kz
13 сентября в Загребе стартует чемпионат мира по видам борьбы. Первыми начнут свое выступление на мировом первенстве борцы вольного стиля, сообщает Zakon.kz.

В преддверии начала ЧМ состоялась жеребьевка, по итогам которой определились первые соперники наших спортсменов:

  • До 57 кг: Адилет Альмухамедов – Арыйан Тютрин (Беларусь)
  • До 61 кг: Асылжан Есенгельды – Нильс Леутерт (Швейцария)
  • До 65 кг: Начын Куулар – Тао Вэй (Китай)
  • До 70 кг: Нуркожа Кайпанов – победитель схватки Чэнь Шуан (Китай)/Питер Джон Дюк (США)
  • До 74 кг: Алибек Абдыкасымов – Мурад Курамагомедов (Венгрия)
  • До 79 кг: Болат Сакаев – Ибрагим Метехан Япрак (Турция)
  • До 86 кг: Азамат Даулетбеков – Паулиус Лескаускас (Литва)
  • До 92 кг: Камил Куруглиев – Хуа Цзе (Китай)
  • До 97 кг: Ризабек Айтмухан – Магомед Курбанов (Россия)
  • До 125 кг: Алишер Ергали – Ален Хубулов (Болгария)

В первый день пройдут предварительные раунды и полуфиналы в категориях до 61, 70, 86, и 125 кг.

Ранее сообщалось, что Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по боксу в Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Великобритании
Спорт
20:53, Сегодня
Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на ЧМ по боксу в Великобритании
Акмолинец прославил Казахстан на чемпионате Азии по жамбы ату
Спорт
15:42, Сегодня
Акмолинец прославил Казахстан на чемпионате Азии по жамбы ату
Финал Лиги чемпионов УЕФА-2027 примет арена "Метрополитано"
Спорт
15:05, Сегодня
Финал Лиги чемпионов УЕФА-2027 примет арена "Метрополитано"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: