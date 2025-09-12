Стали известны имена соперников казахстанцев на ЧМ по видам борьбы в Хорватии

13 сентября в Загребе стартует чемпионат мира по видам борьбы. Первыми начнут свое выступление на мировом первенстве борцы вольного стиля, сообщает Zakon.kz.

В преддверии начала ЧМ состоялась жеребьевка, по итогам которой определились первые соперники наших спортсменов:

До 57 кг: Адилет Альмухамедов – Арыйан Тютрин (Беларусь)

До 61 кг: Асылжан Есенгельды – Нильс Леутерт (Швейцария)

До 65 кг: Начын Куулар – Тао Вэй (Китай)

До 70 кг: Нуркожа Кайпанов – победитель схватки Чэнь Шуан (Китай)/Питер Джон Дюк (США)

До 74 кг: Алибек Абдыкасымов – Мурад Курамагомедов (Венгрия)

До 79 кг: Болат Сакаев – Ибрагим Метехан Япрак (Турция)

До 86 кг: Азамат Даулетбеков – Паулиус Лескаускас (Литва)

До 92 кг: Камил Куруглиев – Хуа Цзе (Китай)

До 97 кг: Ризабек Айтмухан – Магомед Курбанов (Россия)

До 125 кг: Алишер Ергали – Ален Хубулов (Болгария)

В первый день пройдут предварительные раунды и полуфиналы в категориях до 61, 70, 86, и 125 кг.

Ранее сообщалось, что Виктория Графеева выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по боксу в Великобритании.