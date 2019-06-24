Взрыв в Арыси с высоты птичьего полета

На кадре видно большой серый "гриб".

Фото взрыва с окна самолета появилось в соцсетях, передает Zakon.kz.

На кадре видно большой серый "гриб".

24 июня в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области.

Как сообщили в пресс-службе акима города Арыси, на место происшествия привлекли 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, также 4 единиц техники, 23 человека личного состава и 1 кинологический расчет Шымкента. Устанавливается информация о пострадавших.

На данный момент создана рабочая группа во главе с акимом области.

В настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы.

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