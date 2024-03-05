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Разрушение и разграбление: Тупкараганский маяк в Мангистау показали с высоты птичьего полета

Разрушение и разграбление: Тупкараганский маяк в Мангистау показали с высоты птичьего полета, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 11:00 Фото: pxhere
Блогер из Мангистау Нуркен Тажибай опубликовал видео о Тупкараганском маяке в Мангистау. К сожалению, на кадрах отчетливо видно, как разрушается исторический объект, сообщает Zakon.kz.

Ролик был размещен 4 марта 2024 года на странице в Instagram.

Общественник в подписи к публикации отмечает, что последние пять лет он слышит, что памятник истории ремонтируют.

"Однако, каждый раз приезжая, мы не видели ни одного рабочего, ни одной техники. Но вчера был просто вопиющий случай, главный инструмент, делающий маяк маяком, – электрическая лампа на вершине башни вместе с купольной крышей, полностью исчезла. А ограждение электрической лампы сломано и лежит на земле".Нуркен Тажибай

"Знают ли об этом местные власти?" – задается он вопросом.

"Таким образом, вы своими глазами увидели разграбление исторического памятника, который, как говорят, находится на ремонте".Нуркен Тажибай

Далее Тажибай привел немного исторических фактов.

Верхний маяк в Форт-Шевченко – исторический памятник, введенный в эксплуатацию в 1863 году. Его свет можно увидеть за 40 километров от берега. Первая лампа была разбита в 1870 году во время Адаевского восстания. А привезенный из Франции в 1871 году маяк проработал до 1929 года, пока повстанцы не сожгли его. Тупкараганский маяк вместе с Нижним маяком в городе Баутино служили основным навигационным инструментом моряков до начала 2000 годов.

Кроме того, в феврале 2024 года волонтеры заявили, что маяк превращается в место для пикников. Оказалось, что в Казнете опубликовали видео, на кадрах которого несколько мужчин развели костер для жарки шашлыка возле стен одного из строений у маяка.

"Уникальное место превращается изо дня в день в место сбора вандалов, металлоискателей, теперь и шашлычная у стен дома, помнящего Адаевского восстания и сторожевых Новопетровских укреплений! Мы теряем историю", – отмечали общественники.

Ранее сообщалось, что малая архитектурная форма "Тюлень" на набережной Актау стала предметом внимания местных вандалов. У конструкции оторвали ласты и погнули другие элементы.

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