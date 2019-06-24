Испытание жарой прошел бегающий по нехоженным местам алматинец

Забеги в проекте совершаются с периодичностью один, два в месяц.

Успешно реализован шестой этап концептуального приключенческого забега I Run Kazakhstan в горах Баянаульского природного парка Павлодарской области, передает Zakon.kz.

22 июня алматинский путешественник, непрофессиональный атлет Александр Габченко преодолел дистанцию в 25,8 км во время забега по пересеченной местности в древних и красивых горах Баянаул, одноименного государственного национального природного парка, в Павлодарской области.

- Погодно-климатические условия, предложили полноценный летний сезон. Температура воздуха уже в утренние часы поднялась за 25 градусов тепла, а в середине дня достигала 28-30°С. Это достаточно трудные условия для бега на пересеченной местности. В рамках проекта ​I Run Kazakhstan преодолел дистанцию в 25,8 км за 4 часа, - рассказал бегун-путешественник Александр Габченко.

Баянаульский природный парк расположен в 220 км южнее города Павлодар, административного центра Павлодарской области. Это первый в Казахстане именно природный парк, основан в 1985 году с целью сохранения и восстановления естественной флоры и фауны Баянаульского горно-лесного массива. Отличительная особенность от прочих горно-лесных оазисов Казахского мелкосопочника, четыре объемных пресноводных озера - Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр и Биржанколь. Помимо них есть ряд небольших озер, мелеющих в засушливое время года.

Баянаул, будучи частью Казахского мескосопочника, богат разнообразием ландшафтов, флоры и фауны. Здесь представлено четыре вида растительности - лес, лесостепь, степь и луга. В Красной книге Казахстана: шиповник Павлова, ольха черная, адонис весенний, радиола розовая, архар.

- Баянаульский оазис с давних пор является региональной здравницей и курортом для пляжного отдыха. Однако, эти горы отлично подходят и для активного отдыха, пеших прогулок, походов, скалолазания, забегов и велозаездов. Этот чудесный оазис невероятно привлекателен в туристическом плане, но в тоже время, хочу отметить, ему нужно больше заботы и бережливого природопользования. Необходимо культивировать здесь рачительное отношение к дикой природе, – поделился впечатлениями Габченко.

Напомним, что Александр поставил перед собой нетривиальную задачу – совершить серию концептуальных приключенческих забегов на пересеченной местности, в каждом из 14 регионов республики. Тем самым пробежать наиболее восхитительные природные и ландшафтные достопримечательности Казахстана. По замыслу автора, проект I Run Kazakhstan поможет открыть Казахстан с новой стороны, – как страну богатую природными локациями для активного образа жизни, внутреннего туризма и путешествий.

На данный момент реализовано шесть забегов в шести регионах. Первый из них состоялся 26 сентября 2018 года. 30-ти километровый маршрут на пересеченной местности преодолен в природном парке Бурабай, Акмолинской области. Забег проходил вдоль озер Шабакколь, Айнаколь и Аулиеколь. Второй забег реализован 29 октября в уникальном реликтовом бору Аманкарагай, Костанайской области. Третий маршрут преодолен 8 февраля 2019 г. по берегу Каспийского моря на полуострове Мангышлак, Мангистауской области. Четвертый, 16 марта 2019 года - по горному массиву Актау природного парка Алтын-Эмель, Алматинской области. Пятый забег на 35,4 км финишировал в горах Кент, Каркаралинского природного парка, Карагандинской области.

Выбор дистанции зависит от природного ландшафта, высотного профиля и доступности инфраструктуры. Соло забеги проходят в автономном режиме.

Неоценимую помощь в реализации забега в Павлодарской области оказало общество "Павлодарский дом географии", и его лидер Александр Вервекин, руководство природного парка Баянаул, его директор Суюндык Ахметжанов, старший специалист отдела экскурсий, лесничий Алтынбек Курманов, а также местные сообщества любителей бега Ertis Runners и Running Pavlodar.

Забеги в проекте I Run Kazakhstan совершаются с периодичностью один, два в месяц. Такой запас времени заложен с оглядкой на погодно-климатичекие условия. Старты проводились и в зимние месяцы.

Альберт Ахметов

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