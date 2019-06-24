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Взрыв в Арыси. 11 пострадавших обратились за медпомощью в Шымкенте

Первые пострадавшие от взрыва в Арыси поступили в Шымкент.

Фото : Хабар 2424 июня 2019, 13:58

11 пострадавших после взрыва в Арыси самостоятельно обратились за медпомощью в Шымкенте, передает Zakon.kz.

По последним данным от пресс-службы Управления здравоохранения Шымкента, 11 человек обратились к медикам города. Им оказали необходимую помощь. Шестеро пострадавших, с различными травмами, госпитализировали. Их диагноз будет уточняться.

В Шымкенте принимать пострадавших от взрывов готовы три поликлиники: 1 и 2 ГКБ и токсикология, где имеется ожоговое отделение.

Читайте также: Все пациенты центральной больницы и поликлиники в Арыси эвакуированы


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