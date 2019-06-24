Аким Шымкента: Прошу всех соблюдать спокойствие

Для Шымкента никакой угрозы нет.

Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов обратился к жителям Шымкента в связи с чрезвычайным положением в городе Арысь, передает Zakon.kz.

- Трагедия в г. Арысь. Пожар на складе боеприпасов. Мы отправили кареты скорой помощи и автобусы для эвакуации жителей. В городе готовим общежития для приема людей. Все службы в полной готовности. Если будет необходимо, мы пригласим волонтеров для помощи. Пока это не нужно. Прошу всех соблюдать спокойствие и молиться, чтобы взрывы остановились. Для Шымкента никакой угрозы нет. Мы помогаем пострадавшим, - написал он в Instagram.

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