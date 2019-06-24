Как шымкентцы встречают эвакуированных из Арыси

Людей как гостей приглашают пройти в мечеть.

Часть эвакуированных жителей Арыси на автобусах доставили в Шымкент, передает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, как жители Шымкента встречают эвакуированных с места ЧП людей.

- Вот, прибывают люди из Арыси... Шымкентцы их встречают.. Эй, уважаемые гости, заходите в мечеть! - говорит голос за кадром.

Кто-то передает выходящим из автобуса воду. Другие стоят вдоль дороги с водой.

Взрывы в арсенале ВС РК произошли недалеко от города Арыси утром 24 июня. На место стянули экстренные службы, сотрудников полиции. Военные помогали эвакуировать людей из города. Также власти выделили специальные автобусы, чтобы вывозить людей из города. Число пострадавших постоянно обновляется.

Читайте также: Аким Шымкента: Прошу всех соблюдать спокойствие

Все новости по теме читайте здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!