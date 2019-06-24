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Как шымкентцы встречают эвакуированных из Арыси

Людей как гостей приглашают пройти в мечеть.

Фото : кадр видео24 июня 2019, 17:02

Часть эвакуированных жителей Арыси на автобусах доставили в Шымкент, передает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, как жители Шымкента встречают эвакуированных с места ЧП людей.

- Вот, прибывают люди из Арыси... Шымкентцы их встречают.. Эй, уважаемые гости, заходите в мечеть! - говорит голос за кадром.

Кто-то передает выходящим из автобуса воду. Другие стоят вдоль дороги с водой.

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#арыс #арыскаласы #шымкент #алматаарзан #шауылдыр #арысь

Публикация от Все новости здесь ???????? (@facestar_kz) 24 Июн 2019 в 3:02 PDT

Взрывы в арсенале ВС РК произошли недалеко от города Арыси утром 24 июня. На место стянули экстренные службы, сотрудников полиции. Военные помогали эвакуировать людей из города. Также власти выделили специальные автобусы, чтобы вывозить людей из города. Число пострадавших постоянно обновляется.

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