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Количество пострадавших при взрыве в Арыси увеличилось до 31

Окончательные данные уточняются.

Фото : instagram24 июня 2019, 17:37

В медучреждения поступил 31 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на советника акима Туркестанской области.

- По данным областного управления здравоохранения на сегодняшний день в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший. Окончательные данные уточняются, - написал в Facebook советника акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Ранее в Управлении здравоохранения заявили о 23 пострадавших.

24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе.

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