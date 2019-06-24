Количество пострадавших при взрыве в Арыси увеличилось до 31

Окончательные данные уточняются.

В медучреждения поступил 31 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на советника акима Туркестанской области.

- По данным областного управления здравоохранения на сегодняшний день в медицинские учреждения области поступил 31 пострадавший. Окончательные данные уточняются, - написал в Facebook советника акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Ранее в Управлении здравоохранения заявили о 23 пострадавших.

24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!