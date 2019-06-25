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Минюст направит дневной заработок в помощь жителям Арыси

Оказать помощь призвали всех неравнодушных.

Фото : Pixabay25 июня 2019, 08:39

Сотрудники Министерства юстиции РК, а также подведомственных организаций и территориальных департаментов приняли решение перевести однодневную заработную плату в помощь жителям города Арыс Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Мы призываем и другие Министерства, а также неравнодушных, помочь тем, чем можем, - сообщили в МЮ.

Ранее дневной заработок перечислили сотрудники Министерства образования.

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Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Туркестанской области и РИЦ "Оңтүстік", совместно компанией "Палантрейд" также оказали помощь пострадавшим. Жителям были отправлены консервы и тушенку в количестве 4000 штук. Помимо этого на место происшествия был направлен бензовоз полный дизельного топлива.

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