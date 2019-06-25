Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана

Днем в Актюбинской области ожидается сильная, местами очень сильная жара.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов местами сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, на севере и востоке - туман, лишь на юге и юго-востоке Казахстана – погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, днем Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Акмолинской области местами возможен град, ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской, днем Мангистауской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, в Мангистауской области местами – пыльная буря. В Павлодарской области местами ожидается туман.

Днем в Актюбинской области ожидается сильная, местами очень сильная жара. Днем в Туркестанской, Кызылординской, местами Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Мангистауской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской областях днем сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы на 25 июня: днем 29°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 30°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 25 июня.

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