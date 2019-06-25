Число погибших в Арыси увеличилось до двух

Среди погибших есть один военный.

Число погибших в Арыси увеличилось. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны. К сожалению, есть погибшие: один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, - сказал он.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь. На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

Для оказания экстренной медицинской помощи были мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арыс, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент.

В целях оказания экстренной медицинской помощи по линии санитарной авиации мобилизованы две мультидисциплинарные бригады, в составе травматологов, реаниматологов, комбустиологов.

По факту ЧП Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по ст. 462 ч.1 (нарушение правил обращения с оружием, а так же с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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