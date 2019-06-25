Арыс,біз біргеміз: Казахстанцы сплотились и помогают пострадавшим в Арыси

Организовано несколько пунктов сбора помощи.

В стране не осталось ни одного равнодушного к трагедии в Арыси. Несмотря на то, что событие действительно печальное, оно показало сильную сторону казахстанцев – единство. Компании, госслужащие и остальные казахстанцы добровольно отправляют деньги и гуманитарную помощь, сообщает Zakon.kz.

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" призвала бизнес-сообщество поддержать пострадавших в результате ЧП в городе Арысь и оказать всю возможную помощь жителям.

По вопросам оказания гуманитарной помощи можете обращаться в Региональные палаты предпринимателей г.Шымкент (г. Шымкент, б. Кунаева, 83/1) и Туркестанской области (г. Туркестан, ул. Кожанова, БЦ "АТАМЕКЕН-2").

Счет для сбора средств открыт Общественным Объединением "Менiн Атамекенiм". Перечислить денежные средства можно пройдя по ссылке (нажать кнопку "Хочу помочь") через компьютер или смартфон.

Либо через банк по следующим реквизитам:

010000, г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, дом 25

БИН 180540015308

ИИК KZ759470398991370112

БИК ALFAKZKA

в АО ДБ "Альфа-Банк"

При акимате Туркестанской области создан фонд помощи пострадавшим.

10 тонн гуманитарного груза отправлено авиарейсом из Караганды. Помощь включает продукты питания, одежду, предметы первой необходимости.

Акмолинская область протянула руку помощи. Первая пятерка детских оздоровительных центров области готова принять 100 детей в Щучинско-Боровской курортной зоне. Уже ведутся переговоры и уточняются списки с акиматом города Арысь.

КТЖ создало оперативный штаб, организована работа в специальном режиме. По требованию пассажиров, будет производиться возврат стоимости проездных билетов в связи с прекращением поездки. На всех вокзалах организовано круглосуточное дежурство сотрудников для проведения работ по возврату проездных документов, предоставления справочной информации и т.д. Проводится постоянное оповещение в СМИ, на вокзалах, в т.ч по громкой связи, и разъяснительная работа с пассажирами в поездах.

Организована подсылка состава из 14 вагонов (5 купе, 7 пл, 1 СВ) со ст. Кызылорды на ст.Сексеул для обеспечения перевозки 430 пассажиров поезда №42 "Атырау-Алматы" на участке Сексеул-Туркестан. Свыше 8 тыс.пассажиров было перевезено поездами и автобусами из Тараза, Шымкента и Туркестан.

Однодневный заработок уже отправили следующие организации и ведомства:

- сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения РК, а также подведомственных организаций и территориальных департаментов;

- сотрудники Министерства юстиции РК, а также подведомственных организаций и территориальных департаментов;

- депутаты Мажилиса Парламента РК;

- более 300 военнослужащих и гражданского персонала местных органов военного управления Алматы;

- артисты театра для Детей и Юношества Казахстана им Н.Сац;

- коллектив Zakon.kz;

- коллектив Первого канала "Евразия".

Шоумены, бизнесмены и другие деятели также призывают помочь и сами оказывают поддержку.

В Шымкент уже прибыл предприниматель Кайрат Кудайберген.

Шоумен Икрам Бахрамов уже находится в Арыси.

О пункте приема средств объявлял режиссер Диас Азимжанов.

Алматинец Виктор Цхай решил оказать и моральную поддержку и написал стихотворение (пунктуация и орфография автора сохранены):

Коль дура пуля,

То дурак осколок

Бегите люди

В ров иль за пригорок

Земля родная сохранит

Пока снаряды рвут гранит

Прошло уж много лет

Как кончилась война,

Но о себе

Напомнила она

В Арысь пришла

Опять беда

Над крышами домов

В пол-неба дым,

И едкий смог

Покинул люд

Родной порог

Кто виноват?

Ведь мир в стране

(А мы опять в своём...)

Нас удручает сей итог

Прошу простить

За в скобках слог.

Среди разрывов

Слышен даже смех

От горькой прозы

Кому веселье,

Кому слезы

Скажи Казах

Когда

Час испытаний настает

В уме-ль

Кто радуется и поет?

Смеяться может идиот

Скажи Казах,

Он патриот?

Молюсь за вас,

Держись Арысь,

Сплотись плечом

Казахский род

В беде поможет

Вам народ,

Вас сохранит

Создатель Бог!

В городах Казахстана открыты сразу несколько пунктов приема помощи, которые отправляют продукты и все остальные вещи в Арысь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ❗️⭕️❗️⭕️❗️⭕️❗️ Публикация от Главное волонтёрское движение (@club_dobryakov_shymkent) 24 Июн 2019 в 6:26 PDT

Помощь продолжает поступать.

24 июня в Арыси на военном складе раздался взрыв. Погибли два человека. Жителей городка в срочном порядке эвакуировали на то время, пока территорию не очистят от еще не разорвавшихся снарядов. В Арысь в тот же день прибыл Касым-Жомарт Токаев и главы других ведомств.

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Подготовила Асема Тунгушбаева

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