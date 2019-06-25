Сердцем я в Арыси - Кайрат Нуртас объяснил свой выезд из Казахстана во время ЧП

Пост, посвященный трагедии, появился в его Instagram.

Казахстанский певец Кайрат Нуртас не смог остаться безучастным к трагедии и объяснил, почему не может помочь пострадавшим прямо сейчас, передает Zakon.kz. ,

Пост, посвященный трагедии, появился в его Instagram.

- То, что произошло сегодня в Арыси, сильно повлияло на меня. У меня болит сердце. Я хочу помочь действиями, а не словами. Хочу помочь тайно, не объявляя об этом на весь мир. Но я сейчас очень далеко и не могу сделать это быстро, как хотелось бы. В данный момент я направляюсь в Россию, у меня там должен состояться концерт, который был запланирован 3 месяца назад. Мне кажется, многие неправильно поняли меня, когда я сказал что "нахожусь далеко". Сердцем я в Арыси. Да поможет вам Аллах, - написал певец.

Тем временем, казахстанцы сплотились и помогают пострадавшим в Арыси.

24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий.

В общей сложности, с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение. Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц.

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