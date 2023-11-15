Кайрат Нуртас опубликовал загадочный пост

Известный певец Кайрат Нуртас накануне, 14 ноября 2023 года, опубликовал загадочный пост, посвященный осенней буре, сообщает Zakon.kz.

Под фотографией, опубликованной в Instagram, артист привел припев из песни Сырыма Исабаева "Күзгі дауыл" ("Осенняя буря").

"Күзгі дауыл соғады сұрамайды (переводится как "Осенняя буря настигнет, не спрашивая". – Прим. ред.)", – написал Кайрат Нуртас.

Полный припев песни звучит следующим образом:

"Осенняя буря настигнет, не спрашивая.

Это прощание мне тоже не нравится.

Это не дает мне спать по ночам.

Осенняя буря настигнет-настигнет один раз, не спрашивая.

Осенняя буря настигнет-настигнет один раз, не спрашивая".

Мнения фолловеров Кайрата разделились – если одни призывали его беречь семью, то другие и вовсе заявили, что Нуртас с легкостью может найти себе другую девушку:

"Любая девушка руками, ногами разберут тебя".

"Нашего Кайроша не сломить никакими бурями".

"Чего только не говорит народ. Береги семью... Ты не найдешь больше такую, как Жулдыз".

"Детям в первую очередь нужен отец. Жулдыз очень умная, нереально красивая. Не обижайте ее".

Что вам нужно от Жулдыз? Вы же не знаете, что происходит между ними. Нельзя во всем винить Жулдыз".

"Жулдыз – супер прекрасная женщина. Мы ее любим. Она – замечательная мама. Прекрасно воспитала дочерей".

Уже сегодня, 15 ноября, Жулдыз Абдукаримова опубликовала видеоролик, под которым процитировала автора Александра Дагая: "Как много знающих, как жить, Как мало счастливо живущих…".

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А все началось с того, что очень внимательные поклонники Кайрата Нуртаса заметили, что на свадьбе (прошла 12 ноября 2023 года) его младшего брата Зангара отсутствовала Жулдыз Абдукаримова. Под видеороликами со свадьбы, которыми делилась мама артиста, большинство комментаторов мучил лишь один вопрос: "Где Жулдыз?". Но его Гульзира Айдарбекова оставила без ответа.

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13 ноября жена Кайрата Нуртаса обратилась к подписчикам. Под снимками Жулдыз Абдукаримова оставила запись: "Иногда, докопавшись до истины, хочется закопать ее обратно". Подробности по ссылке выше.