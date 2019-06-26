Третий погибший в Арыси - военнослужащий

Он скончался 26 июня.

26 июня стало известно, что скончался еще один военнослужащий контрактной службы, передает Zakon.kz.

- Министерство обороны с прискорбием сообщает, что в одном из лечебных учреждений города Шымкент от полученных травм в результате чрезвычайного происшествия произошедшего в одной из воинских частей города Арысь скончался военнослужащий контрактной службы сержант Ахметов А.Н. - говорится в официальном сообщении.

Руководство и личный состав Министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

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Ранее сообщалось, что 24 июня 2019 года в результате возгорания и последующих взрывов боеприпасов погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М.

На 26 июня известно о гибели трех человек: двое военнослужащих и один гражданский.

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