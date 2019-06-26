Третий погибший в Арыси - военнослужащий
Он скончался 26 июня.
Фото : пресс-служба МО РК26 июня 2019, 11:03
26 июня стало известно, что скончался еще один военнослужащий контрактной службы, передает Zakon.kz.
- Министерство обороны с прискорбием сообщает, что в одном из лечебных учреждений города Шымкент от полученных травм в результате чрезвычайного происшествия произошедшего в одной из воинских частей города Арысь скончался военнослужащий контрактной службы сержант Ахметов А.Н. - говорится в официальном сообщении.
Руководство и личный состав Министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Читайте также:
Трагедия в Арыси: стало известно о третьем погибшем
Стало известно о погибшем при взрывах в Арыси
Ранее сообщалось, что 24 июня 2019 года в результате возгорания и последующих взрывов боеприпасов погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М.
На 26 июня известно о гибели трех человек: двое военнослужащих и один гражданский.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4975026-f9af01f3d3b6b7c998e9e5e433719f00
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...