"Было очень страшно". История акушерки, принявшей роды во время ЧП в Арыси

Прежде, чем оказаться на безопасном расстоянии, ей вместе с роженицей пришлось проделать немалый путь при царившей на улицах панике.

Акушерка Нагима Зоримбаева рассказала о том, как покидала город и принимала роды под грохот рвущихся снарядов во время пожара в воинской части в Арыси, сообщает Zakon.kz.

По ее словам 24 июня 2019 года она как обычно в 8.30 утра заступила на смену. Тогда же в больницу поступила беременная женщина. Когда начались взрывы, заведующая отделением Нагима Таженова сказала, чтобы они бежали из города. Акушерка, прихватив с собой все необходимые вещи, вместе с беременной женщиной и санитаркой Олей Алипбаевой выбежали на улицу, где в это время уже начался хаос.

Они бежали втроем и по дороге остановили машину, где находился военный. Он немного подвез их, но затем высадил, сказав, что ему надо ехать на место ЧП. Дальше они шли пешком.

- Вокруг все бежали, и было очень страшно. Остановили машину Нива, но по дороге у нее закончился бензин, и мы снова остались одни. Пока шли, остановили еще одну – уже третью машину. Но там мест было мало, поэтому санитарка осталась и пошла дальше пешком. В машине находились три женщины. Они сказали, что приехали из Нур-Султана, на ЕНТ. По пути у роженицы начались сильные схватки, мы остановились и зашли в дом. Поначалу мы даже не знали, где находимся, но позже выяснилось, что это было село Монтайтас Казыгуртского района. Я попросила хозяйку дома дать нам теплую воду. Роды были сложные. Девочка родилась с крупным весом, обмотанная пуповиной. Рядом была одна сотрудница комиссии, которая приехала из столицы. Потом вызвали скорую помощь и она забрала маму и малышку в Казыгуртскую районную больницу, – рассказала Нагима Зоримбаева.

Отметим, что Нагима Зоримбаева с 1990 года работает в родильном отделении центральной больницы Арысского района.

Как сообщалось ранее, молодая жительница Арыси родила во время эвакуации. Принять роды помогли сотрудницы Минобразования приехавшие в город на ЕНТ.

Подготовил Владимир Демидов

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