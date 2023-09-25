Побег в США с белкой: история мигранта взволновала волонтеров
Мужчина, который бежал из Венесуэлы вместе со своей домашней белкой, несколько месяцев жил в палатке в Мексике. Теперь он вынужден распрощаться с ней, поскольку животное могут не пропустить через границу США, сообщает Sky News.
Маленький бельчонок с черной полоской и белой шерсткой проделал путь, устроившись в вязаной шапочке в рюкзаке своего опекуна.
По словам Йейсона, не было никаких сомнений в том, что он оставит своего питомца в Венесуэле. Он относится к миллионам людей, покинувших эту южноамериканскую страну из-за политических и экономических потрясений последних лет.
После путешествия в Мексику Йейсон провел полгода в ожидании рассмотрения дела о предоставлении убежища в США. Пара живет вместе в палатке в городе Матаморос, расположенном напротив пограничного техасского города Браунсвилл, вместе с сотнями других людей, оказавшихся в таком же положении. Йейсон зарабатывает стрижкой волос возле палатки, а ночью часто засыпает на одной подушке с бельчонком Нико.
"Я не хочу, чтобы он разлучался со мной. Я надеюсь, что он будет счастлив, и что он никогда не забудет мое лицо".Йейсон
Шансы на то, что Нико тоже разрешат пересечь границу США, невелики, но волонтеры, работающие в лагере, не сдаются.
Директор неправительственной организации Ayudandoles A Triunfar Глэдис Канас рассказала, что ей приходилось сталкиваться с другими мигрантами, имеющими домашних животных – кошек, собак и даже кролика. Но Нико – первый бельчонок, которого она увидела.
Она помогла Йейсону связаться с ветеринаром, чтобы тот задокументировал прививки Нико и предоставил их пограничникам.
Йейсон нашел Нико новорожденным после того, как однажды чуть не наступил на него. По его словам, он взял его домой, и члены семьи кормили его йогуртом, хотя привередливый бельчонок питался помидорами и манго, даже в те времена, когда было трудно достать еду.