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Побег в США с белкой: история мигранта взволновала волонтеров

Бельчонок Нико Фото: pixabay
Белка Нико проделала вместе со своим хозяином Йейсоном путь из Венесуэлы в Матаморос (Мексика), расположенный напротив техасского пограничного города Браунсвилл. Возможно, им придется распрощаться. Волонтеры борются за то, чтобы они были вместе, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, который бежал из Венесуэлы вместе со своей домашней белкой, несколько месяцев жил в палатке в Мексике. Теперь он вынужден распрощаться с ней, поскольку животное могут не пропустить через границу США, сообщает Sky News.

Маленький бельчонок с черной полоской и белой шерсткой проделал путь, устроившись в вязаной шапочке в рюкзаке своего опекуна.

По словам Йейсона, не было никаких сомнений в том, что он оставит своего питомца в Венесуэле. Он относится к миллионам людей, покинувших эту южноамериканскую страну из-за политических и экономических потрясений последних лет.

После путешествия в Мексику Йейсон провел полгода в ожидании рассмотрения дела о предоставлении убежища в США. Пара живет вместе в палатке в городе Матаморос, расположенном напротив пограничного техасского города Браунсвилл, вместе с сотнями других людей, оказавшихся в таком же положении. Йейсон зарабатывает стрижкой волос возле палатки, а ночью часто засыпает на одной подушке с бельчонком Нико.

"Я не хочу, чтобы он разлучался со мной. Я надеюсь, что он будет счастлив, и что он никогда не забудет мое лицо".Йейсон

Шансы на то, что Нико тоже разрешат пересечь границу США, невелики, но волонтеры, работающие в лагере, не сдаются.

Директор неправительственной организации Ayudandoles A Triunfar Глэдис Канас рассказала, что ей приходилось сталкиваться с другими мигрантами, имеющими домашних животных – кошек, собак и даже кролика. Но Нико – первый бельчонок, которого она увидела.

Она помогла Йейсону связаться с ветеринаром, чтобы тот задокументировал прививки Нико и предоставил их пограничникам.

Йейсон нашел Нико новорожденным после того, как однажды чуть не наступил на него. По его словам, он взял его домой, и члены семьи кормили его йогуртом, хотя привередливый бельчонок питался помидорами и манго, даже в те времена, когда было трудно достать еду.

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