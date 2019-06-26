За чей счет спишут пени и штрафы казахстанцам с беззалоговыми кредитами

Данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Комментарии к указу Президента Республики Казахстана от 26 июня 2019 года №34 "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" разместили на сайте Акорды, передает Zakon.kz.

Помимо помощи наиболее уязвимым в социальном плане гражданам, которые в силу разных причин попали в тяжелую жизненную ситуацию и не могут обслуживать взятые на себя кредитные обязательства, глава государства поручил принять меры по списанию гражданам Республики Казахстан, имеющим беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года;

То есть, для всех казахстанцев, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени.

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Данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.

Вводится также запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

Позиция Президента - сложившаяся с потребительскими кредитами ситуация не должна повториться.

Для ее предотвращения Национальный банк по поручению главы государства обязан принять жесткие меры регуляторного характера и усилить ответственность финансовых организаций за принятие на себя чрезмерных рисков. Будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния.

Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Среди них – общий коэффициент долговой нагрузки на заемщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.

Глава государства выражает уверенность, что вышеуказанные неотложные меры окажут серьезное содействие решению социальных вопросов и достижению целей, намеченных в Стратегии Елбасы.

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