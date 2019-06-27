Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Но она отказалась от помощи.

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ сильной дрожи во время протокольного мероприятия - во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Соответствующую видеозапись распространил в четверг телеканал n-tv, передает ТАСС.

По трансляции заметно, как Меркель, стоя по правую руку от главы государства, заметно дрожит, как при сильном ознобе. После этого ей протягивают стакан воды. Канцлер отказывается от помощи, спустя несколько секунд дрожь прекращается.

Аналогичная история произошла 18 июня. Канцлер принимала президента Украины Владимира Зеленского и неожиданно для всех во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильную дрожь. Окружающие обратили на это внимание, однако никто не решился подойти к ней, видимо, из-за опасения нарушить протокол.

После этого Меркель и Зеленский отправились на переговоры и вышли к прессе примерно через полтора часа. Канцлер сказала, что "выпила как минимум три стакана воды", после чего недомогание исчезло.

Ожидается, в течение дня Меркель вылетит в Осаку на саммит G20.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!