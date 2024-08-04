Россиянке стало плохо в горах в Алматинской области

Алматинской области спасатели МЧС РК 4 августа пришли на помощь туристке из России, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, инцидент произошел в Талгарском районе, в ущелье Левый Талгар.

"Руководитель группы, следовавшей по туристическому маршруту из шести граждан Российской Федерации, женщина 1968 года рождения почувствовала себя плохо и не смогла продолжать путь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, прибыв к месту вызова, с помощью вертолета "Казависпас" спустила пострадавшую вместе с одним сопровождающим с горы и передала ее сотрудникам Центра медицины катастроф. Остальные гости продолжили свой маршрут.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Спасатели пришли на помощь туристам, застрявшим в ущелье в Жетысуской области.

