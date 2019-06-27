Сапарбаев призвал жителей Арыси не верить слухам и не поддаваться на провокации

Министр отметил, что в трудную минуту весь Казахстан оказывает поддержку жителям Арыси.

Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев встретился с жителями города Арысь, временно размещенными в социальных объектах Шымкента, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты.

Глава министерства призвал жителей не верить слухам и не поддаваться на провокации.

- Восстановление Арыси на личном контроле Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Правительству дано соответствующее поручение, выделяется все необходимые средства для ремонта и восстановления города, социальных объектов, жилой и инженерной инфраструктуры. Прошу вас не поддаваться на какие-либо провокации и не верить слухам. Правительство и местные органы делают все, что необходимо, - сказал он.

Министр отметил, что в трудную минуту весь Казахстан оказывает поддержку жителям Арыси.

- Помощь поступает от граждан со всей страны. Все средства и гуманитарная помощь будут прозрачно и справедливо распределены между вами. Для этого будет создана общественная комиссия, куда войдут ваши представители. Этот вопрос на особом контроле, - подчеркнул он, обращаясь к арысцам.

Также он сообщил, что воинская часть будет перенесена из Арыси.

- По поручению Президента работает комиссия, которая решает вопросы передислокации воинской части из города Арысь в безопасное место. Главная задача – не допустить повторения трагедии в будущем. Не останется без внимания и экологическая обстановка. Прошу вас набраться терпения, в ближайшее время ситуация нормализуется, - отметил министр.

В ходе рабочей поездки в Шымкент глава минтруда посетил больницу скорой медицинской помощи №35 и детскую больницу №1, в которых проходят лечение пострадавшие при взрывах в городе Арысь. Министр пообщался с врачами и раненными, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления. Также он побывал в школе-интернате "Дарын", в детском доме и средней школе №89, где ознакомился с условиями временного размещения жителей города Арысь.

Ожидается, что во второй половине дня Бердибек Сапарбаев посетит Туркестанскую область.

Днем 27 июня арысцы, размещенные в Шымкенте, толпой вышли на улицы города и перекрыли дорогу. Они требовали предоставить им новое жилье и земли, так как боятся радиации после взрывов.

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