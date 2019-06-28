В Алматы построят театр балета и конгресс-центр

Пространство театра планируется сделать полуфункциональным и трансформируемым.

В рамках инициативы "50 проектов-драйверов развития Алматы» в 2020 году за счет частных инвестиций построят театр балета и современный конгресс-центр, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.



Так, театр балета появится на долгое время пустовавшем участке вдоль проспекта Аль-Фараби и западнее проспекта Назарбаева.

Архитектура здания обусловлена стремлением к созданию неповторимого и запоминающегося строения с благоустройством, включающим в себя фонтаны и озеленение. Сооружение будет дополнено воздушными и многослойными элементами. Немаловажное значение имеют фактура, цвет поверхности и игра света на элементах сооружения.

Пространство театра планируется сделать полуфункциональным и трансформируемым. Площадь холла может служить для проведения бизнес ивентов и торжественных церемоний. В здании планируется открытие школы хореографии для детей.

Учитывая растущую роль Алматы, как города, где ежегодно проводится более 50 международных ивентов, также запланировано строительство современного конгресс-центра.

Стоит отметить, что в рамках "50 проектов-драйверов развития Алматы" в этом году будет завершено строительство еще ряда объектов социальной инфраструктуры, а также сейсмоусиление и реконструкция зданий, благоустройство улиц и парков. Только за счет этих проектов создано почти 5 тысяч дополнительных рабочих мест и 8,8 млрд. тенге налоговых поступлений в бюджет города.

Так, до конца года планируется завершение реконструкции площади Республики, проспекта Достык, улиц Байсеитовой и Жибек жолы, Верненской обсерватории, Алматинского зоопарка, Лестницы здоровья на Медеу, фонтана Тысячелетия и пешеходных зон во всех восьми районах города.

Кроме того, будет завершено строительство семейно-врачебной амбулатории, пристройки к родильному дому №4 и психоневрологического дома-интерната в Турксибском районе, а также подстанции скорой медицинской помощи и патологоанатомического бюро в Алатауском районе.

Кроме того, будут введены в эксплуатацию 6 новых детских садов и 10 школ после сейсмоусиления.

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