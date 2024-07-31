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Законодательство РК

В Минкультуры прокомментировали увольнение сотрудниц национального театра оперы и балета

Казахский Национальный театр оперы и балета им. Абая, Арбат, улица Панфилова, пешеходная улица в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 20:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве культуры и информации 31 июля заявили, что ситуация с сотрудниками Казахского национального театра оперы и балета им. Абая связана с реорганизацией структуры театра, проведенной в рамках действующего законодательства, сообщает Zakon.kz.

В Казнете распространяется видео, на котором одна из уволенных сотрудниц Назерке Абылкасымова рассказала, что ее и еще восемь капельдинеров сокращают. Об этом они узнали неожиданно, и якобы их в грубой форме попросили подписать уведомление о сокращении штата.

@golos_sotrudnikov_gatob Казахский национальный театр оперы балета имени Абая незаконно увольняет сотрудников. #р#рек#рекомендации#кодекс#министерствокультуры#министерствокультурыиинформациирк#гатоб#отделкадров#генеральнаяпрокуратура#сокращениевтеатре#31канал#ктк#айран#аманат#аманатпартиясып#прокуратура#аидабалаевап#первыйканалевразия#жанаказахстан#ulusmedia#нтк#24кз ♬ original sound - Голос сотрудников ГАТОБ

В Минкультуры заявили, что изменения включают в себя исключение и создание новых должностей, требующих высокой квалификации.

"Всем затронутым сотрудникам были предложены вакантные позиции или работа по договору оказания услуг, однако они отказались. Отметим, театр обеспечит все компенсационные выплаты", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что проведут служебное расследование законности действий, результаты которого будут опубликованы позже.

Ранее министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова 25 июня на заседании правительства РК сообщила, планируется ли как-то наказывать работодателей, которые через год увольняют людей, нанятых на субсидируемые рабочие места.

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