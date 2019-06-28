Почему строительство LRT в Алматы – не быстрое дело

На днях прозвучала новость, что на новом трамвае жители и гости Алматы смогут прокатиться не в 2022, а в 2023 году.

Новый генеральный директор "Алматыэлектротранс" Гани Тажиев на встрече с журналистами рассказал подробно об этапах строительства в Алматы линии легкорельсового транспорта LRT и объяснил, почему срок ввода в эксплуатацию перенесен с 2022 на 2023 год, передает Zakon.kz.

В новостях о появлении в Алматы комфортного современного трамвая – LRT, нередко появляются заголовки о том, что ввод в эксплуатацию откладывается на более поздний срок. И это несмотря на то, что первый этап конкурса на определение частного партнера, который и будет выполнять строительство линии, прошел еще в прошлом году. Выбрано 4 консорциума, в составе каждого из них – мировые корпорации.

Однако на днях прозвучала новость, что на новом трамвае жители и гости Алматы смогут прокатиться не в 2022, а в 2023 году. Гани Тажиев объяснил, что на это были свои причины.

- Техническая и юридическая часть документации для проведения второго этапа конкурса между этими 4 консорциумами готовы, была задержка по экономической части по лимитным обязательства. Сейчас вопрос решен. Городу дали по лимитным обязательствам увеличение. Внесли изменения в законодательство, добавили формулировку «в случае реализации проекта строительства линии легкорельсового транспорта лимит города будет увеличен на сумму строительства». Мы это правило получили, сейчас конкурсная документация нами разрабатывается, делается, в ближайшее время 2-й этап конкурса объявим, после того, как конкурсная документация пройдет экономическую экспертизу в двух органах – управлении экономики и Центре развития Алматы, - сказал он.

Теперь, когда путь для LRT открыт, городские власти до 20 июля либо в августе объявят второй этап. 4 оставшихся участника должны будут дать предложения, многие имеют наработки, алматинские инженеры показывают им карту будущего маршрута, схему инженерных сетей, возможности прокладки контактной сети, постоянно работают с консорциумами в тесном контакте.

- В этом году должны прийти к тому, чтобы подписать соглашение с частным партнером. После чего мы даем победителю конкурса 365 дней для проектирования, но если они завершат раньше и успеют пройти госэкспертизу, то никаких проблем. Далее в течение 3 лет максимально должно быть осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию, с учетом возведения станций, депо, контактных сетей, поставки подвижного состава. 22,7 км построить за это время реально, есть технологии, которые в день могут до 100 метров прокладывать. 31 вагон для Алматы будет изготовлен за 1,5 года с учетом доставки сюда, - сообщил Тажиев.

Аким Алматы Бауыржан Байбек активно поддерживает проект LRT, более того, строительство современного трамвайного пути станет важной частью для формирования новой схемы передвижения по городу, при которой въезжающие в город люди из пригородных населенных пунктов и других городов смогут оставить свои личные авто и пересесть на комфортный и быстрый общественный транспорт.

Альберт Ахметов

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