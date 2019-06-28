Люди второго сорта или кого проверяют полицейские Лондона

В некоторых районах на 300 проверок приходится один арест. Огромное количество людей ощущают себя гражданами второго сорта.

Британские полицейские, пытаясь соблюдать порядок, почему-то останавливают и проверяют в большинстве случаев только представителей расовых меньшинств. О таких случаях рассказывал RT.

Мохаммед Элми – африканец по происхождению – всю свою жизнь прожил в западном Лондоне. Он хорошо знает гуманитарные науки, он учится на юриста, тем не менее, полиция постоянно его останавливает.

- Примерно 5-10 раз в неделю. Я могу показать все протоколы проверок, - сказал Мохаммед Элми.

Летом останавливают больше, когда он за рулем.

- Они все перерыли, выкинули вещи из машины, оставили на тротуаре, обыскали и никак не объяснили, почему меня остановили, в чем меня подозревают. И все это грубо, никаких "спасибо" или "пожалуйста", обращаются как с человеком второго сорта.

В правоохранительных органах заявляют, что такие проверки помогают предотвращать преступления с использованием холодного оружия, а также разборки банд. Но Комиссия по равенству и правам человека ставят под сомнение законность такой практики. Правозащитники указывают на тот факт, что полицейские слишком часто проверяют представителей этнических меньшинств. По их данным, в некоторых районах на 300 проверок приходится один арест. Огромное количество людей ощущают себя гражданами второго сорта.

- Когда представителей одной этнической группы постоянно проверяют, то это болезненный опыт, при этом обыскивают безо всякой причины, просто на основании расовой принадлежности. Получается, что ваша община не часть общества, находящаяся под защитой государства, а проблема, с которой надо бороться полицейскими методами, - отметил аналитик Кэм Гилл.

Отсутствие связи полиции с людьми, которым они служат, стало одним из факторов, спровоцировавших уличные беспорядки в августе 2011 года. Началось все в Тоттенхэме после того, как полицейские застрелили чернокожего парня.

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