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Кого из школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане

Кого из школьников второй смены перевели на дистанционку в Астане Фото: unsplash
В Астане из-за разбушевавшейся непогоды некоторых школьников второй смены сегодня, 5 декабря 2023 года, перевели на онлайн-обучение, сообщает Zakon.kz.

С раннего утра в столичном управлении образования сообщали, что в связи с ухудшением погодных условий 5 декабря "учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения".

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Позднее в ведомстве сообщили, что и некоторые учащиеся второй смены переходят на удаленку.

"В связи с ухудшением погодных условий 5 декабря 2023 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения".Управление образования Астаны

О том, как коммунальщики борются с непогодой в Астане, можете узнать по ссылке.

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Аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы в связи с разбушевавшейся непогодой. Подробности здесь.

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