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У кого из людей есть шансы дожить до ста лет – исследование

день рождения, продолжительность жизни, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 14:23 Фото: pixabay
Вопреки некоторым прогнозам, шансы современных людей дожить до столетнего юбилея остаются невысокими. К такому выводу пришли исследователи из Иллинойского университета в Чикаго, сообщает Zakon.kz.

Это связано с тем, что продолжительность жизни, которая стремительно росла, начиная с XIX века, сильно замедлилась, пишет The Daily Mail.

Ученые изучили статистику смертности в регионах по всему миру, включая Гонконг, Австралию, Францию и Испанию. Стало понятно, что средняя продолжительность жизни значительно выросла на протяжении XIX и первой половины XX века благодаря развитию медицины. Если в 1900 году этот показатель составлял 48 лет, то к 1950 году он вырос до 67 лет, а к началу нового тысячелетия – до 76.

"Однако к 2021 году средняя продолжительность жизни в мире выросла всего до 77 лет. Если бы прежние темпы роста показателя сохранились, то он составлял бы 83 года", – говорится в исследовании.

Профессор Стюарт Ольшански считает, что период быстрого увеличения продолжительности жизни, вероятно, уже закончился. По его мнению, человечество приближается к пределу долголетия.

"Теперь мы должны сосредоточить наши усилия на замедлении старения и продлении срока службы организма", – отметил Ольшански.

Согласно новым данным, ребенок, появившийся на свет в 2022 году, может рассчитывать дожить до 78,9 года, если он мужского пола, и до 82,8 года, если он женского.

При этом, в 1990-х годах некоторые ученые прогнозировали, что большинство детей, родившихся сегодня, доживут до своего столетия. Однако из-за замедления продолжительности жизни вероятность этого остается низкой. Согласно расчетам команды Ольшански, у детей, рожденных в последние годы, шанс отпраздновать свой столетний юбилей составляет всего 5,3% для девочек и 1,8% для мальчиков.

Ранее российский академик рассказал, как остановить старение организма. Он считает, что в этом помогут снижение калорийности питания, а также физические нагрузки.

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