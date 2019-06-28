Чем запомнился бывший аким Алматы Бауыржан Байбек

При Бауыржане Байбеке в городе произошло очень много изменений.

Бауыржан Байбек был акимом Алматы с 9 августа 2015 года. Сейчас его место занял Бакытжан Сагинтаев экс-руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

28 июня Бауыржан Байбек был освобожден от должности акима Алматы.

При Бауыржане Байбеке в городе произошло очень много изменений.

Одним из самых важных поручений от Елбасы для только вступившего на должность акима Бауыржана Кыдыргалиевича стало проведение Универсиады-2017. А сам он сделал первое поручение в августе 2015 года - восстановление инфраструктуры пострадавших районов в результате схода селевого потока и организацию выплаты социальных пособий пострадавшим.

Транспорт

При акиме Байбеке в городе появились велосипедные дорожки. А также очень много точек проката велосипедов, работающих круглый год.

В 2017 году было введено одностороннее движение и ограничена скорость до 40 км/ч на центральных улицах. По Курмангазы количество ДТП сократилось на 41%, а на Шевченко в 4 раза. В январе 2019 года скорость движения до 60 км/ч снижена на проспекте Аль-Фараби, ВОАД и Саина.

С 1 ноября 2016 года введен запрет на взимание платы на всех автопарковках тротуарного типа, а также запретили парковщикам брать деньги за помощь при парковке. Открылись платные парковки.

С 1 сентября 2018 по улице Тимирязева запретили поворот налево, то же самое произошло с проспектом Назарбаева.

Общественный транспорт

В конце октября 2015 года была приостановлена деятельность трамвайного депо. Решение было принято после череды крупных ДТП с участием трамваев.

С 2016 года в городе появились выделенные полосы для автобусов.

11 января 2016 в общественном транспорте полностью отменили наличный расчет и ввели систему оплаты "Онай".

В 2018 году в Алматы ввели линии скоростного автобусного транспорта (BRT). По анализу транспортников, после запуска BRT на 40% увеличился пассажиропоток. Со 100 до 142 тысяч человек в день.

Благодаря работе Бауыржана Байбека обновился автобусный парк. А на новые автобусы установили камеры для отслеживания ДТП и внутреннего наблюдения.

Вид города

Для Бауыржана Байбека важную роль играл общий вид города и его архитектура.

В 2017 году аким объявил лозунг "город без заборов". Крупные организации, университеты, магазины снесли заборы, а многие вместо них высадили кусты и деревья.

В сентябре 2017 года улица Панфилова полностью поменяла свой внешний вид и стала называться пешеходной. Также обновление получил ряд других улиц.

В ноябре 2017 одна из центральных улиц Алматы получила название Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Летом 2018 года город заполонили странные скульптуры. Началось все с огромной белки, затем стали устанавливать человечков на самокатах, улиток, седло и многие другие экспонаты, которые украсили город.

Население

Управление городом при Бауыржане Байбеке запомнилось реконструкцией старых и появлением новых спортивных и детских площадок во дворах и на крупных улицах Алматы.

Также Бауыржан Кыдыргалиевич был одним из первых, кто стал вести активную работу с населением через социальные сети.

В феврале 2019 года запустили программу по облегченной ипотеке многодетным семьям. В рамках проекта "Бақытты отбасы" двукратно снизили оплату детских садов, а также открыли множество частных детских садов. Это помогло в деле стимулированиия частных предпринимателей, открылись новые рабочие места. В результате этой работы более 20 тыс. детей было охвачено детскими садами.

В марте 2019 года, экс-градоначальник заявил, что 4 млрд тенге выделено на строительство дорог в 12 микрорайонах.

Асема Тунгушбаева

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