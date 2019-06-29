Барабанщик Korn Again пережил инсульт на сцене

Korn Again — трибьют-группа американского ню-метал-коллектива Korn. На концертах исполнители играют каверы песен любимой группы.

Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден перенёс инсульт прямо на концерте. Музыкант ощутил недомогание, однако доиграл композицию, а потом упал на пол. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на Manchester Evening News.

В мае группа Korn Again выступала на фестивале Rockstock в городе Стокпорт (Великобритания). На концерте у 28-летнего барабанщика появилась боль в плече, потом левая половина тела онемела, он также перестал видеть левым глазом.

Музыкант не понял, что происходит, и доиграл композицию одной рукой. Затем Хиден рухнул на сцену. Мужчину госпитализировали и оказали ему врачебную помощь.

Барабанщик отметил, что и подумать не мог, что у него может быть инсульт. В тот момент Хиден предположил, что почувствовал себя плохо из-за низкого уровня сахара или обезвоживания. Он рассчитывал, что его состояние улучшится после перекуса и сладкой газировки.

— Я не хотел останавливаться, так как эта песня была одной из первых. Я не хотел подвести группу и аудиторию, — рассказал Хиден.

Сейчас музыкант снова может видеть, только рука Хидена пока с трудом двигается. Группа ищет барабанщика, который мог бы заменить музыканта на ближайших концертах.

Korn Again — трибьют-группа американского ню-метал-коллектива Korn. На концертах исполнители играют каверы песен любимой группы.

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