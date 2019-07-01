Жара до 47 градусов ожидается на юге Казахстана

А на востоке возможны дожди.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 1 июля, передает Zakon.kz.

- С прохождением атмосферных фронтов на западе, северо-западе, востоке и в центре республики сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, - говорится в сообщении метеорологов.

В Костанайской области утром и днем местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, ночью местами – гроза. В Мангыстауской, днем в Карагандинской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области местами ожидается гроза, днем местами – шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град. В Актюбинской области местами ожидается гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, ночью в Алматинской, днем в Акмолинской областях местами – ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, местами в Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, местами в Туркестанской областях ожидается очень сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

- Днем 1 июля в Кызылординской, местами в Туркестанской областях ожидается очень сильная жара 45-47 градусов. Вероятность шторма 95-100%, - сообщают синоптики.

Также сообщается, что в период с 30 июня по 1 июля в Восточно-Казахстанской области в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды и формирование склонового стока.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, ясно.



Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, ясно.

Прогноз погоды на 1 июля.

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