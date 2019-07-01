Автобус упал с моста в Алматы. Подробности

Пострадал один человек.

Стали известны некоторые подробности ДТП с участием автобуса, произошедшего в Алматы 1 июля утром, передает Zakon.kz.

Авария произошла на развязке Райымбека - Саина. Со слов водителя рейсового автобуса, он двигался в северном направлении по пр. Райымбека. Стал заезжать на развязку и якобы на мокрой после поливомоечной машины не справился с управлением. В итоге автобус проехал прямо, разнес отбойник и съехал с моста, упав на бок.

Как сообщил руководитель общественного здоровья Алматы Канат Тосекбаев, в результате происшествия медпомощь понадобилась одному человеку:

- Житель Туркестанской области был доставлен каретой скорой помощи в городскую клиническую больницу N 7 с жалобой на боль в правой руке. Незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, в частности проведено рентген-обследование. При осмотре выставлен диагноз: ушиб, растяжение правого лучезапястного сустава. Отпущен на амбулаторное лечение.

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