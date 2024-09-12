Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен
Пассажирский автобус 78 маршрута двигался в южном направлении в сторону города Каскелена.
Фото: Zakon.kz
По предварительной версии, на развязке водителю стало плохо – поднялся сахар в крови.
Фото: Zakon.kz
Автобус понесло вправо, где он ударился о бетонный отбойник.
Фото: Zakon.kz
От удара он отскочил на полосу встречного движения, где вновь снес отбойник, затем ограждение и в результате автобус упал с моста на Ташкентский тракт.
Фото: Zakon.kz
В этот момент по дороге в Алматы со стороны Бишкека ехал автомобиль марки Mercedes-Benz Sprinter, на которого и упал автобус.
Фото: Zakon.kz
От удара у Sprinter буквально оторвало заднюю часть.
Фото: Zakon.kz
Микроавтобус, вылетая на полосу встречного движения, выехал на разделительную аллею, где столкнулся с фонарным столбом.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что в Mercedes-Benz Sprinter находились семь человек.
Фото: Zakon.kz
Между тем, водителя автобуса экстренно госпитализировали. По информации медиков, мужчина в коме.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Водитель и шесть его пассажиров были осмотрены врачами и отпущены домой."22:50 маршрутный автобус, следуя с конечной остановки в автопарк города Каскелена, на развязке, в связи с ухудшением здоровья, не справился с управлением и допустил падение с моста. При падении он зацепил заднюю часть проезжавшего микроавтобуса. В результате аварии пострадали водитель и шесть пассажиров микроавтобуса. Водитель маршрутного автобуса находится в реанимационном отделении с переломом таза и с повышенным уровнем сахара в крови – 35".Замначальника Управления местной полицейской службы ДП Алматинской области Берик Дакиев
Напомним, что осенью 2023 года восьмиклассник остановил автобус в Алматинской области, когда водитель потерял сознание за рулем. Школьник тогда вовремя взялся за руль и нажал тормоз, что помогло избежать трагедии.