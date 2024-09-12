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Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51 Фото: Zakon.kz
13 сентября при въезде в Каскелен произошла серьезная авария, в которой пострадали восемь человек, сообщает Zakon.kz.

Пассажирский автобус 78 маршрута двигался в южном направлении в сторону города Каскелена.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51

Фото: Zakon.kz

По предварительной версии, на развязке водителю стало плохо – поднялся сахар в крови.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51

Фото: Zakon.kz

Автобус понесло вправо, где он ударился о бетонный отбойник.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51

Фото: Zakon.kz

От удара он отскочил на полосу встречного движения, где вновь снес отбойник, затем ограждение и в результате автобус упал с моста на Ташкентский тракт.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51

Фото: Zakon.kz

В этот момент по дороге в Алматы со стороны Бишкека ехал автомобиль марки Mercedes-Benz Sprinter, на которого и упал автобус.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51

Фото: Zakon.kz

От удара у Sprinter буквально оторвало заднюю часть.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51

Фото: Zakon.kz

Микроавтобус, вылетая на полосу встречного движения, выехал на разделительную аллею, где столкнулся с фонарным столбом.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в Mercedes-Benz Sprinter находились семь человек.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 01:51

Фото: Zakon.kz

Между тем, водителя автобуса экстренно госпитализировали. По информации медиков, мужчина в коме.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Водитель и шесть его пассажиров были осмотрены врачами и отпущены домой."22:50 маршрутный автобус, следуя с конечной остановки в автопарк города Каскелена, на развязке, в связи с ухудшением здоровья, не справился с управлением и допустил падение с моста. При падении он зацепил заднюю часть проезжавшего микроавтобуса. В результате аварии пострадали водитель и шесть пассажиров микроавтобуса. Водитель маршрутного автобуса находится в реанимационном отделении с переломом таза и с повышенным уровнем сахара в крови – 35".Замначальника Управления местной полицейской службы ДП Алматинской области Берик Дакиев

Напомним, что осенью 2023 года восьмиклассник остановил автобус в Алматинской области, когда водитель потерял сознание за рулем. Школьник тогда вовремя взялся за руль и нажал тормоз, что помогло избежать трагедии.

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