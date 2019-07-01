Ливанские власти прокомментировали драку рабочих Consolidated Contracting Engineering в Казахстане

Среди пострадавших ливанцев нет задержанных или находящихся в критическом состоянии.

Ливанские и иорданские власти заявили, что их граждане, пострадавшие в ходе драки на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане, находятся в безопасности, организовывается их отъезд из страны, пишет РИА Новости.

Три десятка человек пострадали в результате драки казахстанских и иностранных рабочих на нефтяном месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана.

В субботу в вахтовом поселке на Тенгизе рабочие компании Consolidated Contracting Engineering and Procurement S.A.L Offshore (CСЕР) собрались на рабочем участке и выразили свое недовольство по поводу публикации гражданином Ливии фотографии в профиле WhatsApp, на которой изображена местная девушка.

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По данным ливанского агентства NNA, министр обороны Ливана Ильяс Бу-Сааб в телефонном разговоре с казахстанским коллегой обсудил произошедшее. В разговоре стало известно, что все ливанцы выписаны из больниц и находятся в безопасном месте.

В свою очередь МИД Ливана заявил, что посольство страны в Казахстане находится в контакте с властями страны, ливанскими работниками и представителями компании, на территории которой произошел инцидент. Посольство также "помогает им обеспечить безопасность, а также предоставляет необходимые документы для их выезда из Казахстана".

Посол Ливана в Казахстане Жискар аль-Хури сообщил телеканалу MTV, что среди пострадавших ливанцев нет задержанных или находящихся в критическом состоянии. По его словам, сейчас организовывается рейс для желающих покинуть страну.

Глава МИД Иордании Айман Сафади сообщил в Twitter, что иорданские рабочие находятся в гостинице под охраной. По его словам, посольство Иордании совместно с казахстанскими властями будет следить за ситуацией и обеспечивать безопасность граждан. Сафади отметил, что координация налажена и с директором компании-работодателя, который сам является иорданцем.

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