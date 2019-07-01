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Руководитель арабской компании извинился перед казахстанцами

На сегодня ситуация в Тенгизе стабильная.

Фото : Ак Жайык1 июля 2019, 14:25

Генеральный директор "Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore (CСЕР)" Кауаш Хишам прибыл в Атырау для того, чтобы урегулировать ситуацию, передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как сказал в видеообращении Кауаш Хишам, опубликованном в социальных сетях, узнав о конфликте в рабочем поселке Тенгиз между сотрудниками компании ССЕР, он сразу же прибыл в Атыраускую область для того, чтобы урегулировать ситуацию.

- Здравствуйте! Я бы хотел попросить прощения у всех, кого оскорбил поступок Эли Дауда. От имени руководства и персонала ССС я бы хотел заявить, что это было неподобающим происшествием, которое не соответствует политике, ценностям и принципам ССС. Как только я узнал об этом инциденте, он был уволен и договор с ним был расторгнут.
Мы проведем полное внутреннее расследование данного происшествия и примем необходимые меры. Положа руку на сердце, я бы хотел заявить, что ССС относится к своим братьям-казахам с глубоким уважением. Я бы еще раз хотел извиниться за то, что произошло. Как только я услышал об этом инциденте и происшествии, я немедленно вылетел в Атырау для разрешения ситуации. На сегодня ситуация в Тенгизе стабильная, не было смертельных случаев, ни серьезных телесных повреждений, - сказал Кауаш Хишам в своем видеообращении.

Утром 29 июля рабочие компании Consolidated Contracting Engineering & Procurement устроили беспорядки. Сотрудники фирмы собрались на рабочем участке и выразили свои недовольства по поводу недавней публикации гражданина Ливии Eli Daoud. Он выставил фотографию в профиле WhatsApp, на которой изображена девушка и сам Eli Daoud, у него в руке рация, антенна направлена в сторону девушки.


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