Генпрокуратура РК сделала заявление о всплеске ложных рассылок

По фактам дезинформации о ситуации в Арыси ведутся досудебные производства.

Генеральная прокуратура призывает граждан воздержаться от незаконных действий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Там отмечают, что в последнее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения заведомо ложных сообщений. В частности, рассылались несоответствующие действительности сведения о пропавших без вести 350 жителях города Арысь и небезопасности проживания там из-за наличия неразорвавшихся снарядов, угрозы повторных взрывов, что спровоцировало панику среди населения и незаконные акции в Шымкенте.

- По фактам дезинформации о ситуации в Арыси ведутся досудебные производства. Также имела место ложная информация о переходе страны на новую национальную валюту "алтын", сопровождаемая призывами незамедлительно конвертировать сбережения в доллары, оформлять новые займы на покупку недвижимости. Беспокойство граждан вызывали недостоверные и провокационные рассылки о продаже земель иностранцам в Восточно-Казахстанской области, - сообщили в Генпрокуратуре.

Учитывая изложенное, в целях предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности, руководствуясь статьей 32 Закона "О прокуратуре", Генеральная прокуратура разъясняет следующее.

Государство гарантирует конституционное право каждого свободно получать и распространять информацию.

Согласно Закону "О доступе к информации", граждане вправе обращаться в государственные органы для получения необходимой информации. В свою очередь, государственный орган обязан предоставить запрашиваемые сведения, за исключением тех, которые имеют ограниченный доступ.

Официальной информацией из государственных органов, граждане могут делиться без каких-либо ограничений.

Под запретом лишь заведомо ложная, экстремистская и другая противоправная информация, рассылка которой может нанести существенный вред государству, обществу и правам граждан.

В частности, по каждому такому факту, создающему опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда законным интересам граждан, организаций, общества или государства, предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса.

Эти же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, влекут наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

- За провокацию массовых беспорядков, призывы к насилию над гражданами уголовная ответственность наступает по статье 272 Уголовного кодекса. С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан воздержаться от незаконных действий, в том числе рассылки недостоверной информации, которая может вызвать конфликты и нарушения общественного порядка, - сказано в распространенном сообщении.

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