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В администрации Президента новые назначения

Сариев Бакытжан назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото : Акорда2 июля 2019, 18:42

Президент Казахстана произвел в своей администрации новые назначения, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Так, Сариев Бакытжан Шумишбайулы назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан. Он сменил Марата Дауешова, который стал зампредседателя Агентства по делам госслужбы.

Толеев Нурдаулет Толеулы назначен заведующим Общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан. Он сменил Бакытжана Темирболата, который стал ответсеком Министерства культуры и спорта.


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