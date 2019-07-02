Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы
Размер выплаты составил около €33 млн.
Фото : Netzwerk Grundeinkommen2 июля 2019, 20:28
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в пресс-службе СЕ.
Как отмечается, размер выплаты составил около €33 млн.
В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ.
После этого семь стран внесли резолюцию против ее возвращения.
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