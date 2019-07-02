Размер выплаты составил около €33 млн.

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе СЕ.

Как отмечается, размер выплаты составил около €33 млн.

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ.

После этого семь стран внесли резолюцию против ее возвращения.

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