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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы

Размер выплаты составил около €33 млн.

Фото : Netzwerk Grundeinkommen2 июля 2019, 20:28

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе СЕ.

Как отмечается, размер выплаты составил около €33 млн.

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ.

После этого семь стран внесли резолюцию против ее возвращения.


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