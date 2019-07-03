В Лондоне произошел инцидент с внуком Назарбаева

Новость тут же подхватили различные YouTube и Telegram-каналы, не потрудившись как-то проверить или уточнить информацию.

В лондонском таблоиде Court News в колонке о необычном, рядом с информацией о смерти порноактрисы во время съемок сцены "опасного" секса и проявления редкой инфекции в графстве Эссекс, была новость о том, что внук Назарбаева покусал офицера полиции. Причем произошло это после того, как лондонские полицейские… спасли его от самоубийства.

Новость тут же подхватили различные YouTube и Telegram-каналы, не потрудившись как-то проверить или уточнить информацию. Но были и те, кто начал разбираться. В итоге появилось несколько версий произошедшего. Независимые журналисты нескольких изданий нашли участников этих событий. Свою точку зрения Telegram-каналу строгий агашка о происшествии высказал друг Айсултана Назарбаева.

Вот что он сказал:

- Мы встречались в кафе с Айсултаном. Вдруг позвонила моя девушка и заплаканным голосом сообщила, что захлопнула дверь в квартире, забыв там сумку с кошельком и документами. И теперь не может поехать на работу. Поэтому ее ждут большие неприятности.

Взяв такси, мы доехали до места. Осмотрев замок, мы убедились, что пытаться как-либо открыть дверь без ключа в этих домах нереально. Квартира находилась на третьем этаже, и попасть в нее без ключей через дверь не было никакой возможности. Между тем, время уходило, а опоздание в офис реально создавало проблемы для моей девушки. Пока я с трудом соображал, что делать, Айсултан быстро нашел решение.

Он имеет неплохую спортивную и военную подготовку и потому решил попытаться залезть в квартиру через балкон. Это дало результат. Уже через две-три минуты мы находились в квартире.

По его словам, увидев, как Айсултан лезет через балкон в квартиру, соседи вызвали полицию. Последние прибыли, когда два молодых человека и девушка находились уже в квартире. Все попытки объяснить суть происходящего лондонским полицейским оказались тщетными. Слушать азиатов никто не стал. Более того, всю компанию сопроводили в полицейский участок.

- Причина такого отношения стала нам очевидна из беседы копов, которую они вели со своим руководством. Оказывается, люди с азиатской внешностью вызывают у местных копов стойкий негатив. В итоге последовала весьма эмоциональная сцена объяснений между нами и полицейскими, и последние расценили объяснения по-своему. Настойчивые попытки мои и Айсултана, который полез за ключами, разъяснить, что он всего лишь помог хозяйке попасть в квартиру и что у владелицы жилья к нему нет никаких претензий, полицейские расценили как сопротивление властям. В результате дело оказалось в уголовном суде.

К слову, мы неоднократно рассказывали о случаях, когда предвзятое отношение английских полицейских к людям, похожим на иммигрантов, становится причиной задержания. Так, недавно полицейские обвинили 63-летнего мужчину в том, что он напал на констебля при исполнении и угрожал ему. Позже обвинение сняли. Выяснилось, что он не только не совершал ничего предосудительного, но и являлся одним из основателей и членов специальной группы советников полиции.

Или вот еще пример:

Люди второго сорта, или кого проверяют полицейские Лондона

Еще в одном казахстанском СМИ журналист приводит интервью с домработницей одной из квартир дома, которая на условиях анонимности согласилась рассказать о том, что видела своими глазами 5 июня.

По словам женщины, она подходила к дому, когда к нему подъехали две полицейские машины, и полицейские с пистолетами в руках выскочили из них. Крикнув, чтобы все разошлись и что проводится полицейская операция, двое из них забежали в подъезд, двое остались на улице. Где-то через 7-10 минут "они выволокли двух китайцев, и с ними была девушка, живущая в нашем доме". Всех посадили в машину и увезли.

Женщина рассказала журналисту, что "кто-то из жильцов увидел, как какой-то китаец залез по стене дома на балкон и зашел в квартиру". Возможно, они решили, что это грабитель.

Мы же имеем свою версию событий и думаем, что, действительно, лондонские полицейские, как они и привыкли, не церемонились с азиатами. Но когда выяснилось, кого они так бесцеремонно задержали, во избежание скандала копы придумали историю с самоубийством. Они якобы подумали, что молодой человек хочет спрыгнуть с балкона, и спасали его. А внук Назарбаева бросился на них и покусал.

Но на самом деле, как говорит друг Айсултана, копы, думая, что они грабители, и не слушая никаких объяснений, связали им руки. Один из них, приобняв Айсултана, сдавил рукой горло. Чтобы не задохнуться, Айсултан укусил полицейского. После парень получил два разряда электрошокера и был доставлен в участок.

Пока официального подтверждения случившегося ни казахстанская, ни английская сторона не дала. Не пишут о произошедшем и уважаемые британские издания. Зато вовсю множатся слухи в социальных сетях, где нужен лишь повод, чтобы раздуть, что называется, хайп.

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