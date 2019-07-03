МВД РК: Дороги Казахстана должны стать безопасными

Органы внутренних дел ведут постоянную работу по повышению эффективности контроля на дорогах страны.

По инициативе Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с участием депутатов Мажилиса Парламента РК, представители госорганов, НПП "Атамекен" и других НПО (союзы водителей и автоперевозчиков, общество Красного полумесяца, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и др.) был проведен круглый стол по обсуждению актуальных вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В выступлении министр Тургумбаев отметил, что органы внутренних дел ведут постоянную работу по повышению эффективности контроля на дорогах страны.

- Ежегодно нами на дорогах пресекается более 3,5 млн нарушений ПДД. Несмотря на снижение за последние 6 лет (2013-2018 г.г.) на треть числа ДТП и пострадавших в них граждан, ситуация на дорогах все еще остается неблагополучной, - подчеркнул глава ведомства.

Участники круглого стола отметили, что сегодня одними полицейскими мерами и постоянным усилением административной ответственности невозможно в полной мере обеспечить порядок на дорогах.

В ходе обсуждения сложилось единое мнение, что улучшению ситуации на дорогах и укреплению дисциплины участников дорожного движения будут способствовать:

- создание современной безопасной дорожной инфраструктуры путем строительства транспортных развязок и пешеходных переходов, разделительных ограждений на дорогах, которые физически разделяли бы транспортные потоки, препятствуя совершению лобовых ДТП с высокой смертностью и травматизмом;

- усиление требований и ответственности в сфере пассажирских автоперевозок;

- внедрение автоматических систем фиксации нарушений Правил дорожного движения, с использованием передовых технологий;

- введение обязательной временной регистрации транспорта, зарегистрированного в государствах-членах Евразийского экономического союза, ввозимых в Казахстан для эксплуатации.

По итогам круглого стола участники согласились с предложением депутатов Парламента о принятии всех высказанных рекомендаций, их реализации и необходимости разработки комплексного плана в сфере безопасности дорожного движения.

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