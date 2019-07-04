Надзорные органы объективно разберутся - Бердалин о задержании сотрудников Нацбюро

По мнению специальных прокуроров, сотрудниками департамента при проведении оперативно-розыскных мероприятий были допущены нарушения норм законодательства.

Директор департамента по связям с общественностью Агентства по противодействию коррупции Арман Бердалин прокомментировал информацию задержания замруководителя столичного департамента Нацбюро по противодействию коррупции, передает корреспондент Zakon.kz.

- В последнее время некоторые СМИ опубликовали статьи относительно уголовного дела в отношении таможенников, которое расследовалось столичным департаментом Нацбюро и было прекращено главной транспортной прокуратурой. Данное решение нами обжаловано в вышестоящую прокуратуру, так как, на наш взгляд, в действиях сотрудников органов госдоходов содержатся признаки злоупотреблений служебными полномочиями, - сообщил Бердалин.

Он добавил, что по мнению специальных прокуроров, сотрудниками департамента при проведении оперативно-розыскных мероприятий были допущены нарушения норм законодательства.

- Между тем, указанные сотрудники исполняли свои прямые служебные обязанности, при этом оперативные и следственные действия в установленном законом порядке санкционировались и согласовывались главной транспортной прокуратурой. В настоящее время в отношении подозреваемых сотрудников судом применена мера домашнего ареста. Мы уверены, что надзорные органы объективно разберутся в данной ситуации и дадут соответствующую оценку, как действиям оперативно-следственных работников, так и действиям сотрудников главной транспортной прокуратуры. Мы хотим отметить, что неотвратимость наказания за совершение коррупционных правонарушений является одним из основных основных принципов работы Агентства по противодействию коррупции, - объяснил Бердалин.

2 июля сообщалось, что Генеральная прокуратура завершает расследование уголовного дела по факту превышения власти или должностных полномочий сотрудниками столичного департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

Отмечается, что осенью 2018 года таможенников задержали якобы при получении взятки от осужденного за контрабанду человека, решившего вновь ввезти в Казахстан незадекларированное золото. Однако в ходе следствия стало очевидно, что работников департамента госдоходов подтолкнули к совершению преступления, а видеокамера оперативников даже сняла, как один из них несколько раз отказался от взятки.

В результате Главная Транспортная Прокуратура прекратила расследование в отношении таможенников, а вот сразу двоих сотрудников столичной антикоррупционной службы, в том числе заместителя руководителя, водворили в изолятор временного содержания.

В ИВС оказались заместитель начальника столичного ДНБПК по оперативной работе Шынгыс Мырзахметов и Бауыржан Керимбеков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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