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В Кызылординской и Мангистауской областях ожидается сильная жара

В Атырауской области возможен местами шквал, град.

Фото : Газета Кемерова5 июля 2019, 09:17

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики 5 июля сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В южной части республики -погода без осадков. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, ночью Акмолинской области местами туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях днем местами ветер 15-20 м/с, в Атырауской области местами шквал, град. В Восточно-Казахстанской области местами- усиление ветра 15-20 м/с, днем град.

В Кызылординской, местами в Мангистауской области сильная жара.

В Кызылординской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 28°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды на 4 июля.


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