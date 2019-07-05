Боеприпас взорвался в Арыси
Для жителей города угрозы нет.
Фото : МО РК5 июля 2019, 15:03
В Арыси произошел взрыв, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
- Министерство обороны РК сообщает, что в ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, и в результате чего возникло возгорание. Очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных, - сказано в официальном сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
В Министерстве отметили, что для местных жителей угроз нет.
Министерство обороны напоминает о запрете приближаться к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями.
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