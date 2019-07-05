Боеприпас взорвался в Арыси

Для жителей города угрозы нет.

В Арыси произошел взрыв, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

- Министерство обороны РК сообщает, что в ходе работ по сбору фрагментов боеприпасов инженерно-саперными подразделениями на территории, непосредственно прилегающей к арсеналу (запретная зона), произошел подрыв одиночного боеприпаса, и в результате чего возникло возгорание. Очаг возгорания ликвидирован силами военных пожарных, - сказано в официальном сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

В Министерстве отметили, что для местных жителей угроз нет.

Министерство обороны напоминает о запрете приближаться к территории арсенала до завершения работ инженерно-саперными подразделениями.

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