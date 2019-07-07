Токаев: Домбра – бесценное культурное наследие, объединяющее народ

Президент сравнил домбристов с художниками, работающими над сохранением национальной идентичности народа.

Касым-Жомарт Токаев поделился мнением о важной роли домбры и исполнителей в казахской культуре, передает Казинформ.

- Забота о национальной культуре всегда остается одной из главных задач государства. Мы должны поддерживать популярность кюев не только в нашей стране, но и в мире, - сказал Касым-Жомарт Токаев на праздничном концерте домбристов в Нур-Султане.

Президент сравнил домбристов с художниками, работающими над сохранением национальной идентичности народа.

- Домбра - бесценное культурное наследие, объединяющее весь народ Казахстана. Пусть праздник, символизирующий нашу национальную духовность, поднимает престиж домбры! Большое спасибо всем, будьте счастливы, уважаемые братья! - завершил Президент свою поздравительную речь.

Сегодня в Нур-Султане проходит грандиозный концерт, приуроченный ко Дню домбры. Мероприятие посетил Глава государства.

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