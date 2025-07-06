Национальный день домбры: история и легенды древнего культурного наследия казахстанцев

Вот уже семь лет каждое первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. В этом году праздник выпадает на 6 июля. Zakon.kz расскажет историю возникновения и развития уникального музыкального инструмента.

"Настоящий казах – не казах, истинный казах – домбра", – слова великого поэта Кадыра Мырза Али стали заповедью. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечает, что в звуках домбры мы слышим истоки отечественной истории и многовековую летопись Великой степи.

"Исконно присущие казахам благородство и великодушие всегда находили свое отражение в музыкальных произведениях и кюях. Невозможно представить самобытную культуру и искусство нашего народа без домбры. Во все времена проникновенный кюй возвышал национальный дух. Мы гордимся тем, что наш национальный музыкальный инструмент является культурным наследием, признанным мировым сообществом. Беречь и передавать от отца к сыну это бесценное достояние – священная обязанность каждого из нас", – отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Элемент национальной идентичности

Казахи издревле почитали домбру – это древнее наследие и неотъемлемая часть национального кода. В одном источнике говорится о трех тысячах, а в другом – о пятитысячелетней истории. О музыкальном инструменте в своих трудах рассказывал Абу Наср аль-Фараби.

В конце 1980 года на сопке Майтобе в Алматинской области ученые обнаружили камень с изображением танцующих людей под музыкальный инструмент, напоминающий домбру. Это уникальное наследие эпохи неолита хранится в Музее народных музыкальных инструментов имени Ыхласа в Алматы.

"Домбра – один из главных символов казахской культуры и важный элемент национальной идентичности. Этот двухструнный щипковый инструмент на протяжении веков сопровождает нашу общественную и духовную жизнь – от торжеств до философских размышлений в кюях. Она символизирует преемственность поколений, историческую летопись и систему культурных ценностей казахского народа", – говорит руководитель отдела Музея народных музыкальных инструментов имени Ыхласа Данияр Жанкабаев.

Легенда о печальной вести

Данияр Жанкабаев рассказал легенду: "В древности домбра была четырехструнной. Тогда жил великий и жестокий хан Темучжин, известный в истории древнего мира как Чингисхан, завоевавший и объединивший многие тюркские народы. У него был старший сын от первой жены Бортэ по имени Джучи. Он тоже был великим полководцем, участвовавшим вместе со своим отцом в завоеваниях Средней Азии.

Чингисхан был жестоким правителем, гнева которого боялись не только враги, но и подчиненные. Тогда жизнь кочевников заключалась в завоеваниях чужих земель, расширявших территориальные границы степного государства моголов (так раньше назывались монголы). Между войнами грозные степняки занимались скотоводством и охотой. Любили охотиться на диких зверей и дети Чингисхана. Однажды с охоты не вернулся его любимый сын – Джучи – и хан послал в степь гонцов с целью найти сына или принести весть о его судьбе.

Фото: akorda.kz

В те годы у тюрков существовал закон: за хорошую "красную" весть щедро награждать, а за плохую "черную" – жестоко наказывать.

Узнав о смерти молодого хана, гонцы испугались гнева грозного отца и не вернулись. Чингисхан метался в припадке ярости, требуя принести ему хоть какую-нибудь весточку о судьбе наследника. Но все было напрасно. Подданные боялись жестокой казни и не решались открыть неутешному отцу правду.

И тогда пришел к хану старый акын. Он прожил долгую жизнь и не боялся смерти. Поклонившись повелителю мира в пояс, он сказал: "О, великий хан, справедливость твоя не имеет границ. Слушай мою домбру, и ты узнаешь о судьбе своего сына".

И полилась печальная повесть о том, как охотился на диких куланов молодой хан Джучи, подстрелив одного из них. Но раненый кулан был разъярен и, ударив ногой охотника, поразил его насмерть. Долго еще пела домбра, рассказывая о неудачной охоте, долго шли слезы у жестокого властелина. И повелел тогда старый хан казнить домбру. И плеснули на нее из ковша раскаленный свинец. Застонала домбра, в последний раз прозвенели ее струны. И две из четырех струн, не выдержав боли, лопнули. С той поры у домбры осталось только две струны. Но она по-прежнему поет".

Фото: Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

Виды домбры и ее изготовление

Сотрудник музея пояснил, что домбра – самый древний вид струнных инструментов. Она состоит из нескольких частей. Это: голова (также называют ладонь), колки, лады, гриф, корпус, дека, порожек (шайтан тиек, основной тиек, табалдырык тиек) и струны.

"Каждой составляющей инструмента присуще свое название. Например, у домбры есть три порожка: первый, на который закрепляют струны и находится снизу корпуса, называется "окше тиек" (или "кепил", "туйме"). Второй – основной порожек, установленный на деке и сдвигаемый в разные стороны. Третий – "верхний порожек" – находится между грифом и колками". Данияр Жанкабаев

По его словам, казахскую домбру издавна делали из цельного дерева. Раньше техника изготовления и формы инструмента были другими. Это заметно по инструментам из разных регионов страны. Домбра видоизменялась и совершенствовалась в зависимости от традиций, исполнительских школ и техники музыканта, мастерства изготовителя.

"Домбра бывает двух-, реже трехструнной. Старинные образцы инструмента были с округлым корпусом. Доказательством этому служит домбра тюркского периода, найденная на горе Алтай с двумя струнами и девятью ладами. Этот вид инструмента встречается у тюркоязычных народов Алтая, на западе и востоке Казахстана, туркмен, узбеков (Сухандария), каракалпаков, ногайцев". Данияр Жанкабаев

В настоящее время изготовление домбры – сложный и кропотливый процесс, включающий в себя выбор, сушку и обработку древесины (чаще всего карагач, клен, арча), точную сборку, настройку и оформление. В среднем подготовка материала занимает до пяти лет, а само изготовление одной домбры – от двух до трех недель ручной работы.

Фото: Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

У казахского народа существует две системы исполнения кюев:

токпе кюй (Западный регион Казахстана);

шертпе кюй (Восточный регион Казахстана).

В связи с этим распространено два вида домбры. Каплевидная форма – широко применяется на Западе Казахстана, в Туркменистане, Каракалпакстане, Узбекистане, Афганистане, совкообразная форма – на Алтае-Тарбагатае, Жетысу и Сарыарке, также в Каратауском регионе.

"Главное отличие домбры в стиле запада – корпус больше, гриф тоньше и длиннее, а у инструментов Восточного региона гриф шире и короче. Домбра Жетысу похожа на кыргызский комуз, мангистауская домбра – на туркменский дутар, восточно-казахстанская домбра – на алтайский топшур. Оба вида инструмента делали в связи с особенностями игры, качеством воспроизведения звука и музыкальной нужды". Данияр Жанкабаев

Одаренные кюйши и композиторы

Экскурсовод Адеми Муратова рассказала, что в мемориальном зале представлены подлинные инструменты певцов-исполнителей и кюйши-композиторов ХІХ-ХХ веков, творчество которых именуется "Золотым веком" в истории казахской музыки.

"В Музее народных музыкальных инструментов хранятся уникальные домбры, принадлежавшие известным поэтам и композиторам XIX-XX веков. Среди них – оригинальные домбры Абая Кунанбаева, Махамбета Утемисова, Есбая Балустаулы, Биржан-сала, Акан-серы и Шакарима Кудайбердыулы. В экспозиции также представлены домбры Жамбыла Жабаева, Казангапа Тлепбергенулы, а также знаменитая домбра юной домбристки Дины Нурпеисовой". Адеми Муратова

Фото: akorda.kz

Коллекцию продолжают инструменты, принадлежавшие Тлегену Сенгирбекулы, Сейтеку Оразалыулы, Ергали Есжанову, Кенену Азербаеву, Абикену Хасенову, Манарбеку Ержанову и Жусипбеку Елебекову.

Также в музее можно увидеть домбры выдающихся деятелей казахской музыкальной культуры XX века – Ахмета Жубанова, Нургисы Тлендиева и Магауии Хамзина.

"Особое место в экспозиции занимает копия домбры великого кюйши Курмангазы Сагырбайулы, созданная по сохранившимся историческим описаниям и образцам. А. Жубанов пишет о нем: "Курмангазы – это человек, который своим оружием – домброй – боролся за счастье народа и в музыке затрагивал самые актуальные проблемы в жизни народа. Его творчество нашло свое место в благополучии народа и его наследии. Имя его уже известно во всем мире. Настоящее наследие Всемирной культуры – казахский народ чтит и с трепетом вспоминает имена таких сыновей, как Курмангазы". Адеми Муратова

Домбра кюйши-композитора Курмангазы Сагырбайулы – двухструнный щипковый музыкальный инструмент. Корпус прямой, продолговатый. На деке имеются три маленьких и сбоку одно дополнительное звуковое отверстие. Один колок скреплен сзади, второй – сбоку.

"Оригинал инструмента хранится в Культурном центре имени Курмангазы в Астрахани. Эту копию сделал известный домбрист, мастер-изготовитель Едиге Набиев в 2018 году, сохранив все особенности оригинала, и том же году передал в дар Музею народных музыкальных инструментов имени Ыхласа". Адеми Муратова

Редкие и необычные

Другой экскурсовод музея Арна Бекболатова добавила, что в хранилище богатая коллекция домбры – больше 30. Но особенно бросается в глаза двойная.

"Вообще, делим домбру на два вида: овальная каплевидная и ширококорпусная вислообразная квадратная. Здесь необычной формы домбра кос саз, то есть двойная домбра. Она до сих пор используется. Играет на ней один человек по очередности с каждой стороны. Особенность заключается в том, что струны настраиваются по-разному, соответственно, звуки каждой из сторон отличаются. Имеется даже архивное видео Нургисы Тлендиева, как он держал две раздельные домбры и играл одновременно на них. Есть археологические раскопки о том, что и раньше были такие инструменты". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

Удивить даже знатного акына способна двусторонняя домбра. Этот перевертыш в единственном числе по всему миру.

"Это четырехструнный щипковый музыкальный инструмент. Играют на ней с помощью переворачивания. Домбра, к сожалению, не прижилась. Она сейчас не используется. Согласно некоторым легендам, раньше такие домбры были у баев. Но точное время, когда этот инструмент был создан и кто его придумал, неизвестно. Она тонка, музыкальное отверстие находится только с одной стороны, поэтому звук у нее негромкий, вероятно, поэтому она считается непрактичной". Арна Бекболатова

Домбра по праву является одним из семи национальных сокровищ Казахстана. С древних времен домбра сопровождала казахов и в радости, и в горе, через мелодии рассказывая историю народа, его традиции и незыблемые ценности. А искусство игры на этом инструменте и кюи, словно семейная реликвия, бережно передавались от отца к сыну.

В 2007 году отечественные ученые определили семь уникальных культурных явлений, оказавших большое влияние на развитие, духовное в том числе, становление страны и ее народа. В этот список вошли домбра, наскальные рисунки урочища Тамгалы, Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, наскальные мечети Мангистау, казахская юрта, монумент "Байтерек", иссыкский "Золотой человек".

В честь инструмента в 2010 году к 147-летнему юбилею города Актобе установлен 6-метровый памятник домбре, а в 2017 году в городе Экибастуз возведен 11-метровый памятник домбре.

В 2010 году домбра вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Также всем известно, что за рубежом тысячи, а иногда даже десятки тысяч домбристов из разных регионов страны смогли войти в Книгу рекордов Гиннесса, исполнив свое сиюминутное состояние. А в 2014 году искусство исполнения казахского кюя на домбре было включено ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества, что подтвердило его уникальность и важность на глобальном уровне.

Фото: Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа

В Министерстве культуры и информации РК анонсировали, что в этом году будет организовано около 300 мероприятий, из которых свыше 200 состоятся в регионах.

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Интерес к домбре, как и ее популярность, никогда не угаснет. Все большее число молодых людей виртуозно владеет этим инструментом, что не может не радовать, и в наших силах сохранить эту традицию и передать ее следующему поколению.