Пожар в столичном ЖК. Огонь повредил квартиры

Тушение пожара осложнялось сложной планировкой крыши и сильным порывистым ветром до 13 м/с.

Пожарные потушили огонь в столичном ЖК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Вызов на пульт поступил в 19:39. Горела кровля в пятиэтажном жилом доме по улице Саркырама, ЖК "Британский квартал".

К моменту прибытия первого пожарного расчета в 19:45, в пятиэтажном жилом доме мансардного типа происходило открытое горение крыши на ориентировочной площади 100 кв.м.

До прибытия пожарных подразделений все люди с горящего дома были самостоятельно эвакуированы.

С учетом складывающейся обстановки, было создано четыре участка по тушению, организована работа семи звеньев ГДЗС.

Тушение пожара осложнялось сложной планировкой крыши (многоскатная с наличием пустот в конструкциях) и сильным порывистым ветром до 13 м/с.

Бесперебойная подача воды обеспечивалась путем установки автоцистерн на пожарные гидранты и подвоза огнетушащих средств водовозами коммунальных служб (семь единиц).

Принятыми мерами, пожар локализован в 21:56 и ликвидирован в 23:02 на общей площади 600 кв.м.

В результате пожара частично выгорела крыша дома, а также пострадали четыре квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса.

Жертв и пострадавших нет. Не допущено распространения огня на другие участки дома.

Всего к месту пожара было привлечено 67 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК в составе трех человек, восьми человек и трех единиц техники полиции, бригада скорой медицинской помощи в составе трех человек.

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