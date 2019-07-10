Пожар в столичном ЖК. Огонь повредил квартиры
Тушение пожара осложнялось сложной планировкой крыши и сильным порывистым ветром до 13 м/с.
Пожарные потушили огонь в столичном ЖК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Вызов на пульт поступил в 19:39. Горела кровля в пятиэтажном жилом доме по улице Саркырама, ЖК "Британский квартал".
К моменту прибытия первого пожарного расчета в 19:45, в пятиэтажном жилом доме мансардного типа происходило открытое горение крыши на ориентировочной площади 100 кв.м.
До прибытия пожарных подразделений все люди с горящего дома были самостоятельно эвакуированы.
С учетом складывающейся обстановки, было создано четыре участка по тушению, организована работа семи звеньев ГДЗС.
Тушение пожара осложнялось сложной планировкой крыши (многоскатная с наличием пустот в конструкциях) и сильным порывистым ветром до 13 м/с.
Бесперебойная подача воды обеспечивалась путем установки автоцистерн на пожарные гидранты и подвоза огнетушащих средств водовозами коммунальных служб (семь единиц).
Принятыми мерами, пожар локализован в 21:56 и ликвидирован в 23:02 на общей площади 600 кв.м.
В результате пожара частично выгорела крыша дома, а также пострадали четыре квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса.
Жертв и пострадавших нет. Не допущено распространения огня на другие участки дома.
Всего к месту пожара было привлечено 67 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК в составе трех человек, восьми человек и трех единиц техники полиции, бригада скорой медицинской помощи в составе трех человек.
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