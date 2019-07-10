Ануар Кумпекеев: Отдавал себя Павлодару на 100%

Желаю родному городу и павлодарцам дальнейшего развития и процветания.

10 июля аким Павлодарский области Булат Бакауов представил активу Павлодара нового акима. Им стал Кайрат Нукенов. Экс-аким Ануар Кумпекеев перешел на другую работу, передает Zakon.kz.

- С сегодняшнего дня в связи с переходом на другую работу покидаю пост акима города. За время работы в Павлодаре отдавал себя городу на 100%. В стратегическом плане, мы определились с решением основной проблемы города дефицитом тепла, разработана новая схема теплоснабжения, которая позволит уже в ближайшем будущем обеспечить тепловой энергией ограниченные территории города. Аналогичная работа начата по созданию новой системы отвода сточных вод (удалось предотвратить подтопления 2-го Павлодара, начали строительство в этом районе системы водоотведения). Помните я говорил, что в своей работе руководствуюсь принципами открытости, доступности и оперативности, - написал Кумпекеев в Facebook.

По его словам, заложен прочный фундамент для дальнейшей цифровизации города.

- Мы с коллегами создали две, на мой взгляд эффективные площадки, сближающие власть и народ: Open Pavlodar и Ashyq kabinet. Здесь с момента открытия нам удалось охватить государственным и и

негосударственными услугами более 120 тысяч павлодарцев. Работают услуги по постановке детей в очередь в детские сады и школы, запускается возможность выделения жилья в онлайн формате из государственного жилищного фонда, E-ksk, E-билетирование . Начали революционное обновление автобусного парка элетробусами. В целом, мне посчастливилось разделить радость побед и горечь поражений с замечательными людьми, моими земляками и коллегами. Благодарю всех за поддержку и профессионализм ! С большим уважением и от чистого сердца, желаю родному городу и павлодарцам дальнейшего развития и процветания!!! Ваш, Ануар Кумпекеев, - обратился он к павлодарцам.

2 июля на аппаратном совещании Булат Бакауов заявил об утрате к нему доверия. Ранее он дважды объявлял выговоры Кумпекееву за расточительство бюджета. Речь шла о покупке дорогой квартиры и дорогой эбеновой мебели. Соответствующие документы были направлены в администрацию Президента. Ануар Кумпекеев занимал должность акима Павлодара с августа 2018 года.

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